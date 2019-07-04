Özel Okulda ücretsiz eğitim!

Gebze Güzeller OSB yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, başında bulunduğu OSB’yi adeta bir eğitim kampüsü haline getirdi. Aslen matematik öğretmeni olan Adem Ceylan şahsına ait 10 bin metrekarelik araziyi OSB tüzel kişiliğe bağışlayarak Final Okulları ile ortaklaşa teknik kolej kurdu. Yapımı 5 yılda biten ve sanayideki teknik eleman açığı gidermeyi amaçlayan okul kapalı alanda 22 bin metrekarelik dev bir tesis halini aldı.



https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/326679258268603/







Dün düzenlenen tanıtım töreni ile görücüye çıkan Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi tanıtım toplantısına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik , Milli Eğitim Gebze İlçe Müdürü Şener Doğan, Güzeller OSB yönetim kurulu başkanı Adem Ceylan, Final Okulları yönetim kurulu başkanı İbrahim Taşel, Birlik OSB yönetim kurulu başkanı Şenol Telli, Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Karaoğlu, OSB yöneticileri, Final okulları yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Dün düzenlenen tanıtım töreni ile görücüye çıkan Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi tanıtım toplantısına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik , Milli Eğitim Gebze İlçe Müdürü Şener Doğan, Güzeller OSB yönetim kurulu başkanı Adem Ceylan, Final Okulları yönetim kurulu başkanı İbrahim Taşel, Birlik OSB yönetim kurulu başkanı Şenol Telli, Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Karaoğlu, OSB yöneticileri, Final okulları yöneticileri ve basın mensupları katıldı.



İLK YIL ÜCRETSİZ

Adem Ceylan’ın isteği üzerine ilk yıl ücretsiz olacak okulda öğrencilerin liselere giriş sınav sonuçlarına ve okul başarı puanlarına göre kayıt yapılacak. Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji; 38 derslik, 18 atölye, 16 laboratuvar, 1 kütüphane, 2 teknik resim atölyesi, 500 kişi kapasiteli spor salonu, 1 halı saha 15 grup çalışma odası, 2 kantin, 800 kişilik yemekhane salonu ve yeşil alanlardan oluşuyor. Tam kapasitede 1600 öğrenci eğitim alabilecek olan lisede bu dönem Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri bölümleri açılacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılında bu iki bölümde 390 öğrencinin eğitim görmesi hedefleniyor.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Adem Ceylan başkanımızın ve Final Okulları’nın katkısıyla kurulan bu tesis ülkeye güzel bir örnek olacak. Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji’nde eğitim alan öğrenciler Türkiye’nin geleceğine büyük katkı sunacak. Gebze bir ilçe olabilir ancak nitelikli eleman yetiştirmek için her şeye sahip. Sayın bakanımız mesleki liselerin yapılanmasını tekrar dizayn ediyor. Mesleki liselerin onurunu hep birlikte yükseltmeliyiz. Bu okul bir başlangıç, ümit ediyorum ki el birliği ile yeni bir modelle güzel okullar açarız ve buradan ülkesine faydalı olan insanlar yetiştiririz. Sektörün, fabrikanın, ülkenin aranan elemanlarını yetiştirmek için bu kuruma hep beraber sahip çıkmalıyız.” Açıklamasında bulundu.

GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, “Okulumuz resmen açıldı, kayıtlarımıza başladık. ASELSAN gibi birçok kurumla protokollerimizi imzaladık, okulumuzda eğitimi sona eren öğrencilerimiz bu sayede Türkiye’nin lokomotif firmalarında staj ve çalışma önceliğini elde edecek. En büyük amacımız hiçbir yavrumuzun bu okul sonrası işsiz kalmaması olacak. Çok emek sarf ettik, üniversite ayarında bir kolej oluşturduk. Türkiye’ye örnek olacağımızı düşünüyorum, sadece öğretmenlerimiz değil alanında öncü firmaların yöneticileri de dersler verecek. Aynı zamanda ilçemizde üniversitemiz GTÜ ile sağlanan sanayi-üniversite işbirliğini bu kolejle daha da ileri götüreceğiz.” İfadelerini kullandı.

Final Okulları Başkanı İbrahim Taşel, “Final olarak ilk teknik kolejimizi açmış bulunuyoruz. Bugüne kadar 4 milyon 210 bin öğrencinin hayatına dokunduk, meslek lisesinin bir memleket meselesi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah eğitim öğretim kadrosuyla ve yapmış olduğu anlaşmalarla Türkiye’nin örnek bir kolejini oluşturacağız. Gebze’den başlayan bu modeli Türkiye geneline yayacağız. İlk defa Final markasına bir isim eklemiştir çünkü Adem Bey buraya gönlünü koymuş, Onun adıyla çok güzel çalışmalar yapacağıma inanıyorum” dedi.