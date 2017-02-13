EĞİTİM:
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Personele Eğitim!

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Personele Eğitim!

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:45


Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşen eğitim, İş Güvenliği Uzmanı Fatma Tombul ve İlkyardım Uzmanı Hakkı Özen tarafından verildi. Eğitimde personele, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar gibi birçok konuda aydınlatıcı bilgiler verildi.


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