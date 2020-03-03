Personele İş Sağlığı Eğitimi

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği, İlkyardım ve Afet eğitimleri gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi’nde personel eğitimleri devam ediyor. Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği, İlkyardım ve Afet eğitimleri gerçekleştirildi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde eğitim verildi. Personellere genel iş güvenliği kuralları anlatıldığı eğitim programında ayrıca; meydana gelebilecek kazalardan korunmak için yapılması gerekenler ve daha güvenli bir iş ortamı için alınabilecek tedbirler ele alındı. Eğitim sonrası çalışanlar teste tabi tutuldu.