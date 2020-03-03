banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Personele İş Sağlığı Eğitimi

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği, İlkyardım ve Afet eğitimleri gerçekleştirildi.

Personele İş Sağlığı Eğitimi

03 Mart 2020 Salı 10:44

Gebze Belediyesi’nde personel eğitimleri devam ediyor. Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği, İlkyardım ve Afet eğitimleri gerçekleştirildi.  15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde eğitim verildi. Personellere genel iş güvenliği kuralları anlatıldığı eğitim programında ayrıca; meydana gelebilecek kazalardan korunmak için yapılması gerekenler ve daha güvenli bir iş ortamı için alınabilecek tedbirler ele alındı. Eğitim sonrası çalışanlar teste tabi tutuldu.

 

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebzeİş SağlığıKocaeliHaber
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi Öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi
Kocaeli'nde Kocaeli'nde "deprem" paneli
Başkan Bıyık, fuarda kitapseverlerle buluştu Başkan Bıyık, fuarda kitapseverlerle buluştu
KO-MEK’ten İşaret Dili eğitiminde önemli hamle KO-MEK’ten İşaret Dili eğitiminde önemli hamle
“Malzeme Bilimi hayatımızın her alanında …” “Malzeme Bilimi hayatımızın her alanında …”
Stajyerlere oryantasyon eğitimi Stajyerlere oryantasyon eğitimi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Milli...

Haberi Oku