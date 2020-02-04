“Piyasanın beklediği ustaları yetiştireceğiz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı görüşmede, KO-MEK kurslarının meslek edindirme faaliyetlerinde daha aktif olacağı dile getirildi. Görüşmede “Halkımıza hizmet ediyoruz ancak yetişmiş ustaya ihtiyacımız var” diyen Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz’a her türlü desteğin verileceğini özellikle vurgulayan Başkan Büyükakın, “Nitelikli ve yetişmiş personel noktasında odamıza her türlü imkânı sunacağız. KO-MEK, tüm imkanlarıyla piyasanın beklediği ustaları yetiştirecektir” dedi.

“244 BİN 841 VATANDAŞIMIZ MESLEKİ EĞİTİMLERE KATILDI”

16 yılda 42 farklı meslek alanındaki 339 branşta 644 bin 924 kursiyere ücretsiz eğitim veren KO-MEK’in çok önemli bir misyona sahip olduğunun dile getiridiği birliktelikte, kursiyerlerin yüzde otuz sekizi olan 244 bin 841 vatandaşın doğrudan istihdam odaklı mesleki eğitimlere katıldığı da ifade edildi. KO-MEK’in bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğini belirten Başkan Büyükakın, “Mesleki eğitimlere daha fazla ağırlık vererek nitelikli insan kaynağının oluşmasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 34 farklı meslek alanındaki 186 branşta 42 bin 479 kursiyerimize eğitim veriyoruz. Bunu Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki 42 kurs merkezinde 335 derslikte yapıyoruz” ifadelerini sarf etti.

YILMAZ, “EN GÜZEL ÇALIŞMAYI YAPACAĞINA İNANIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, istihdam odaklı kursların yoğunlaşarak nitelikli insan kaynağı üzerine devam edeceğini de sözlerini ekledi. Başkan Büyükakın’ın bu desteklerinden dolayı memnuniyetini de dile getiren Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz, “Tahir Başkanım sizlere çok teşekkür ediyorum. Piyasanın börekçi ustasından pasta yapımına kadar yetişmiş insana çok ihtiyacımız var. KO-MEK kurslarının bu hedef için en güzel çalışmayı yapacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.