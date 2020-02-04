banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Piyasanın beklediği ustaları yetiştireceğiz”

KOMEK'te 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 34 farklı meslek alanındaki 186 branşta 42 bin 479 kursiyerimize eğitim veriliyor

'Piyasanın beklediği ustaları yetiştireceğiz”

04 Şubat 2020 Salı 09:52

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı görüşmede, KO-MEK kurslarının meslek edindirme faaliyetlerinde daha aktif olacağı dile getirildi. Görüşmede “Halkımıza hizmet ediyoruz ancak yetişmiş ustaya ihtiyacımız var” diyen Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz’a her türlü desteğin verileceğini özellikle vurgulayan Başkan Büyükakın, “Nitelikli ve yetişmiş personel noktasında odamıza her türlü imkânı sunacağız. KO-MEK, tüm imkanlarıyla piyasanın beklediği ustaları yetiştirecektir” dedi.

 

“244 BİN 841 VATANDAŞIMIZ MESLEKİ EĞİTİMLERE KATILDI”

16 yılda 42 farklı meslek alanındaki 339 branşta 644 bin 924 kursiyere ücretsiz eğitim veren KO-MEK’in çok önemli bir misyona sahip olduğunun dile getiridiği birliktelikte, kursiyerlerin yüzde otuz sekizi olan 244 bin 841 vatandaşın doğrudan istihdam odaklı mesleki eğitimlere katıldığı da ifade edildi. KO-MEK’in bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğini belirten Başkan Büyükakın, “Mesleki eğitimlere daha fazla ağırlık vererek nitelikli insan kaynağının oluşmasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 34 farklı meslek alanındaki 186 branşta 42 bin 479 kursiyerimize eğitim veriyoruz. Bunu Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki 42 kurs merkezinde 335 derslikte yapıyoruz” ifadelerini sarf etti.

 

YILMAZ, “EN GÜZEL ÇALIŞMAYI YAPACAĞINA İNANIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, istihdam odaklı kursların yoğunlaşarak nitelikli insan kaynağı üzerine devam edeceğini de sözlerini ekledi. Başkan Büyükakın’ın bu desteklerinden dolayı memnuniyetini de dile getiren Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz, “Tahir Başkanım sizlere çok teşekkür ediyorum. Piyasanın börekçi ustasından pasta yapımına kadar yetişmiş insana çok ihtiyacımız var. KO-MEK kurslarının bu hedef için en güzel çalışmayı yapacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK’ten Jandarma’ya Etkili İletişim eğitimi KO-MEK’ten Jandarma’ya Etkili İletişim eğitimi
Accenture GTÜ’de ‘Sayısal Tasarım Laboratuvarı’ açtı Accenture GTÜ’de ‘Sayısal Tasarım Laboratuvarı’...
Kocaeli'de Kocaeli'de "robotik kodlama eğitimi" hamlesi
AKUT'tan gönüllülere eğitim AKUT'tan gönüllülere eğitim
KO-MEK’in makrome kursu, şık evlerin garantisi KO-MEK’in makrome kursu, şık evlerin garantisi
Büyükşehir kursları kazandırıyor Büyükşehir kursları kazandırıyor
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KO-MEK’ten Jandarma’ya Etkili İletişim...
KO-MEK, halkın huzur ve güveni için gece gündüz çalışan İl Jandarma Komutanlığı’na etkili iletişim...

Haberi Oku