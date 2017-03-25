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Proje Fikri Yarışmasına AİBÜ Rektöründen Tam Destek

SEDAŞ’ın elektrik dağıtım sektöründe faaliyet alanını kapsayan üniversitelerle iletişime geçerek iş birlikteliği içerisinde hayata kattığı “Ödüllü Proje Fikri Yarışması”na bir destekte Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun’dan geldi. Rektör Coşkun, “Başvuru tarihi 31 Martta bitecek proje fikri yarışmasına öğrencilerimiz mutlaka katılmalı. Geçen yıl birinci Üniversitemizden çıkmıştı. Onur duyuyoruz”dedi.

Proje Fikri Yarışmasına AİBÜ Rektöründen Tam Destek

25 Mart 2017 Cumartesi 14:31

 Yarışma kapsamında üniversite ziyaretlerini sürdüren SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, SEDAŞ İş Geliştirme Müdürü Hasan Çelik ve SEDAŞ Sevk ve Kontrol Sorumlusu Murat Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun’u makamında ziyareti sırasında proje fikri yarışmasına AİBÜ Rektöründen tam destek geldi. SEDAŞ’ın gençlere proje yapmalarını teşvik eden kurumsal sosyal sorumluluk projesi hakkında AİBÜ Rektörü Coşkun, “SEDAŞ’ın bölgesindeki Üniversitelerle birlikte böyle bir projeyi sürdürülebilir kılarak ikincisini hayata geçirmesi nedeniyle SEDAŞ yöneticilerini tebrik ettiğini ve yapılan bu çalışmanın sanayi ile üniversite iş birliğine örnek teşkil edecek güzel bir uygulama olduğunu belirterek, “Bizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi olarak SEDAŞ’ın gençlerimize yönelik proje üretiminde motivasyon sağlayan, sürdürülebilir niteliğe kavuşturulan bu projesini önemsiyor ve bu nedenle tam destek veriyoruz.” dedi.
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