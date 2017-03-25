Proje Fikri Yarışmasına AİBÜ Rektöründen Tam Destek SEDAŞ’ın elektrik dağıtım sektöründe faaliyet alanını kapsayan üniversitelerle iletişime geçerek iş birlikteliği içerisinde hayata kattığı “Ödüllü Proje Fikri Yarışması”na bir destekte Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun’dan geldi. Rektör Coşkun, “Başvuru tarihi 31 Martta bitecek proje fikri yarışmasına öğrencilerimiz mutlaka katılmalı. Geçen yıl birinci Üniversitemizden çıkmıştı. Onur duyuyoruz”dedi.

25 Mart 2017 Cumartesi 14:31