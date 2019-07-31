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Protokol ‘Mesleki İşbirliği’nde Buluştu

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen mesleki eğitim sektör işbirliği toplantısına katıldı.

Protokol ‘Mesleki İşbirliği'nde Buluştu

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:11

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen mesleki eğitim sektör işbirliği toplantısına katıldı. Toplantıya Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve sektörün önde gelen isimleri katıldı. Toplantıda mesleki eğitime destek olmak amacıyla yapılan çalışmalar ve işbirliği konuları hakkında istişarede bulunuldu. Toplantı sonunda okul öğrencilerinin gerçekleştirdikleri çalışmaları inceleyen protokol üyeleri, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.


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