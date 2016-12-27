Rektör, gazetecilerle buluştu

Kampüs içinde yer alan GTÜ Kelebek Cafe de gerçekleşen programda GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı Uğur Mercan, Genel Sekreter Danışmanı Sami Öcut, Kurumsal İletişim Sorumlusu Lale Kalaycıoğlu da hazır bulundu. Yemeğe Marmara Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erhan Durak, Anadolu Ajansı Darıca Temsilcisi İsa Turhan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili ve Yeni Haber Genel Yayın Yönetmeni Levent Altun, Gölge Medya Sahibi Ercan Sarıçam, Gebze Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ömür Kavran, Kulis Gazetesi Haber Müdürü Zeynel Oğuz, TRT muhabiri Ümit Ülker, Yenigün Spor Müdürü Emrah Erdoğan, Hedef Gazetesi muhabiri Adnan Ayvaz katıldı. Birlikte maç izlediler Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve basın mensupları yemekte çeşitli konularda sohbet ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Yemeğin ardından ise hep birlikte Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan lig karşılaşmasını izlediler. Gazeteciler, Rektör Görgün’e misafirperverliği için teşekkür ettiler.