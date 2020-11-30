Rusça Eğitim Festivali İstanbul’da Geçtiğimiz hafta Rusya’nın önde gelen filolog, öğretmen, bilim insanlarının katılımıyla “Uluslararası Eğitim Keşifleri” proje kapsamında Rusça dilinde etkinlikler gerçekleştirildi. Bu Rusça dili festivali için özel olarak Moskova’dan İstanbul’a bir ekip geldi. Etkinliğin misafirleri birkaç saatliğine olsa da uygulanacak olan yeni pandemi kısıtlamalarını unutarak keyifli dakikalar geçirdiler.

30 Kasım 2020 Pazartesi 09:46

Uluslararası eğitim keşifleri.



Avusturya, Fransa ve Türkiye'de Rus dili, edebiyatı ve eğitime adanmış ücretsiz kültür etkinlikleri projesi, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı'nın girişimiyle Almira ekibi tarafından yürütüldü. İstanbul’daki etkinlik Beyoğlu Belediyesi destekleri ile gerçekleşti.



20 Kasım’da Rusça diline ilgi duyan, Rus kültüründen ilham alan tüm Türkiye sakinleri, çeşitli konuşma, yarışma ve quizlere katılıp, ünlü yazar, filolog ve bu alanda diğer ünlü kişilerle tanışma imkânı buldular. Proje kapsamında modern Rus kültür eğilimleri ve Rusya’da eğitim fırsatları ile ilgili konuşmalar yapıldı, Türkiye’de Rusça öğrenimi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.



İSTANBUL’DA KISITLAMALAR BAŞLAMADAN YETİŞTİLER!



Yüz yüze etkinliğimiz dopdolu ve hareketli geçti.



13:00 – “Uzaktan eğitimde okul ve üniversite öğrencilerinin dikkatini çekme yöntemleri”. Faydalı internet kaynakları ve kitaplar. Konuşmacı: A.S. Pushkin Devlet Rus Dili Enstitüsü’nün Yabanci Dil olarak Rusça Eğitim Merkezi müdür yardımcısı Tamara Kargı.



14:00 – Hikâye anlatma tiyatrosu. Çocuklar ve yetişkinler için Uzay



konulu interaktif performans.



15:00 – Rusya Federasyonu milli kahramanı (2012), FGBU NII CPK astronot birliği üyesi, Rusya Federasyonu pilot ve astronotu Andrey Borisenko ile online görüşme.



15:30 – Eğitim konulu Rus Loto oyunu. Katılımcılar arasında ödül çekilişi.



16:00 – “Rusya Halklarının Çeşitliliği”. Dağıstan Cumhuriyeti Milli Sanatçısı Akhmed



Akhmedov'un interaktif sunumu, Kazan Federal Üniversitesi öğretim üyesi İlsur Nafikov.



16:40 – “Rusça ve Türkçe. Diller ve kültürler diyaloğu”. Klasik Rus edebiyat tercümanı, Prof. Dr. Hülya Arslan (Yeditepe Üniversitesi) ve Rusya Bilimler Akademisi Yazım Komisyonu üyesi, Gramota.ru sitesinin baş editörü PhD Vladimir Pakhomov.



RUS DİLİ VE RUS EDEBİYATINA MERAKLI HERKES, 4 ARALIK’TA Kİ PROGRAMA ÜCRETSİZ DAVETLİDİR.



Programa katılmak isteyen herkes tr.gorus.world adlı web sitesinden kayıt yaptırarak 4 Aralık günü yapılacak etkinliklere çevrimiçi Online olarak ücretsiz ve canlı olarak katılabilirler…



Programda; Perezvony isimli Rus halk müziği orkestrası konserinde çocuklar için müzikli masal ve dünyaca ünlü rock müzikleri, dilbilimci ve filologlardan Rusça öğrenim ve öğretim ile ilgili dersler, Rus kültür bilgisi testi, hikaye anlatma dersi vb. sizi bekliyor.



BÜTÜN ETKİNLİKLERE GİRİŞ ÜCRETSİZ.



Uluslararası Eğitim Keşifleri projesi kapsamında tüm etkinlikler ücretsizdir.



Program; Yurtdışında yaşayanlar, okuyanlar ve çalışanlar , modern Rusya’yı daha yakından tanıma imkânı için gerçekleştiriliyor.

