Şampiyon Ertuğrul Gazi Bilgievi oldu

4. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada Kazım Karabekir Bilgievi ikinci, Mehmet Akif Bilgievi üçüncü, Maria Anne Bilgievi de dördüncü oldu.

HACIVAT-KARAGÖZ OYUNUNU İZLEDİLER

Uluslararası Gençlik Merkezi’nde yapılan final mücadelesine Maria Anne, Mehmet Akif Ersoy, Ertuğrul Gazi ve Kazım Karabekir Bilgievleri katıldı. Yarışma öncesinde finali izlemeye gelen öğrenciler için Hacıvat Karagöz / Evet – Hayır Oyunu sahnelendi. Öğrencilerin de katıldığı eğlenceli dakikalara sahne olan oyun, final öncesinde yarışmacılar için de moral kaynağı oldu.

ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Neşeli oyunun ardından final mücadelesine geçildi. Yarışmayı öğrenciler ve velilerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, yöneticiler, Bilgievleri Koordinasyon Merkezi (BEKOM)yetkilileri izledi.

ÖĞRENCİLER BİLGİLERİYLE GÖZ DOLDURDU

Finalde öğrencilere, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Değerler Eğitimi ve Genel Kültür alanında 20’şer soru yöneltildi. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmada, Bilgievi öğrencileri sorulara verdikleri doğru cevaplarla göz doldurdu.

SONUÇLAR BELLİ OLDU

Yarışmanın sona ermesinin ardından, jüri kısa süre içinde puanlamayı sonuçlandırdı. Yapılan değerlendirmede, Ödüllü Bilgi ve Kültür Yarışması’nı Ertuğrul Gazi Bilgievi’nin kazandığı belirlendi. İkinciliği Kazım Karabekir Bilgievi’nin kazandığı yarışmada, üçüncü Mehmet Akif Bilgievi, dördüncülüğü ise Maria Anne Bilgievi kazandı.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Finalde başarılı olan öğrencilere derecelerine göre hediye çeki ve kupa verildi. Öğrenciler, hediye çeki ve kupalarını Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan ve Bilgievleri Koordinasyon Merkezi sorumlusu Ali Gölcü’nün elinden aldı.

EN DEĞERLİ HAZİNE

Ödül törenin ardından konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi bu yıl ikincisi düzenlenen Ödüllü Bilgi ve Kültür Yarışması’na katılan tüm öğrencileri kutladı. Bilginin en değerli hazine olduğunu söyleyen Bilgi, “Bizler, bizi geleceğe taşıyacak olan çocuklarımızın, bilgili, donanımlı ve değerlerine sahip çıkan bir nesil olmasını istiyoruz. Kılavuz Gençlik Projemiz içinde yer alan Bilgievlerimiz, bu amaç doğrultusunda çocuklarımızın eğitimi için var gücüyle çalışıyor. Bilgievi öğrencilerimizin yarışmada gösterdikleri bilgi performansı bizlere gurur verdi. Başarınızdan dolayı her birinizi kutluyorum” dedi.