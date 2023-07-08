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ŞAMPİYONLARIN OKULU YİNE ZİRVEDE!

2023 LGS sonuçlarına göre Gebze Emlak Konutları Ortaokulu yine Gebze'nin en başarılı devlet okulu oldu.

ŞAMPİYONLARIN OKULU YİNE ZİRVEDE!

08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:06

Okul müdürü Harun Özkan beyin yaptığı açıklamada  Kocaeli bölgesinde liserlere yerleştirme sürecinde Enka Okullarına öğrenci yerleştirebilmek büyük prestijdir.
2023 LGS sonuçlarına göre 13 öğrencimiz Enka Okulları Kabul Sınavına katılmaya hak kazandı ve katıldı.
Bu 13 öğrenciden Ali Enes Kaya Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesine(Okulumuz tarihinde ikinci defa)
T. Altan Çubukçu Özel Enka Anadolu Teknik Lisesine, 
Azra Yaman Özel Enka Anadolu Teknik Lisesine,
Nesibe Nevra Ural Özel Enka Anadolu Teknik Lisesine,
Yahya Emir Erdem Özel Enka Anadolu Teknik Lisesine kayıt olmaya hak kazandı.
İki öğrencimizde yedekten kayıt sırası gelmesini bekliyor.Bu muhteşem bir başarı.
Emeği geçen yönetici ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Ayrıca öğrenci ve velilerimizi kutluyorum...
Gebze Emlak Konutları Ortaokulu "Özel Bir Devlet Okulu" dedi.

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ENKALgsKocaeliGebzeGEBZE EMLAKKONUTLARI ORTAOKULU
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