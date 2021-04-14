Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün Yıllık İşletme Cetveli’nin Verilmesi İle İlgili Basın Duyurusu

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kayıtlı işletmelerin 2020
yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelinin, EN GEÇ 30
NİSAN 2021 tarihi saat 24:00'e kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihe
kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında İdari para cezası
Bu kapsamda https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya e-devlet kapısı
üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne girilerek bu tarihe kadar Yıllık İşletme
Cetveli doldurulduktan sonra “İl Müdürlüğüne Gönder” butonu kullanılarak,
gönderme işleminin tamamlanması gerekmektedir. Gönderme işlemi yapılmaz ise
Yıllık İşletme Cetveli verilmemiş sayılacaktır.
Yıllık İşletme Cetvelleri verilirken yardıma ihtiyaç duyulması halinde; 09:00-
17:00 saatleri arasında 444 61 00 aranarak önce 2’ye tuşlanıp, ardından ilgili ilin plaka
numarası kodlanarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerimize ulaşılmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ