Savunma sanayine GTÜ damgası!

Yüksek Teknoloji Enstitüsü iken yönetimlerin kente uzak duruşlarından dolayı kendi kabuğunda faaliyet gösteren Gebze Teknik Üniversitesi dönüşümle beraber büyük bir değişim yaşamaya başladı. GTÜ’nün kamuoyuna yansıyan çalışmalarının dışında bir de yansıtılmayan önemli çalışmaları var. Özellikle TÜBİTAK başta olmak üzere bir çok kurumla savunma sanayinde önemli projelerin yürütüldüğü Gebze teknik Üniversitesi, Türkiye’nin geleceğine damga vuracak önemli projelerin patentine sahip olacak. Bu kapsamda önceki gün Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kaymakam Mehmet Arslan, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu ve askeri erkan GTÜ’ye ziyaret gerçekleştirdi. Çalışmaları devam eden projeler hakkında başta Vali Güzeloğlu olmak üzere heyet Rektör Prof.Dr. Haluk Görgün ve akademisyenlerden bilgi alırken, sır gibi tutulan bu projeler yerli savunma sanayinde Türkiye’ye büyük değer katacak.