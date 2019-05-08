SEDAŞ, KOÜ Öğrencilerini Ağırladı

SEDAŞ’TAN ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON

Kocaeli Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Kulübü’nün SEDAŞ’ın SCADA kumanda merkezine gerçekleştirdiği teknik ziyarette, SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürlüğü yetkilileri KOÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü topluluğu ile yakından ilgilendiler. Öğrenciler, SEDAŞ yöneticilerinden, öğrenme motivasyonlarını artıran ve mühendislik teknolojileri ile akıllı şebekeler bilişim altyapısı hakkında da kendilerini daha donanımlı olmaya teşvik eden, ilgi ile dinledikleri konuşmalar dinlediler.

ŞEBEKE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM ALTYAPISI VE DÖNÜŞÜM

SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürlüğü yöneticileri şebeke yönetiminde bilişim altyapısı ile uzaktan erişim ve dijital kumanda sistemleri sayesinde gerçekleştirilen dönüşümü öğrencilerle paylaştılar. SEDAŞ dağıtım sisteminde elektrik şebekesine, SCADA sistemi ile entegre edilen teknolojik ekipmanların, arızanın kısa sürede giderilmesi için sağladığı faydalar öğrencilere aktarıldı. Mühendis adayı olan öğrencilere, teknolojiyle birlikte dikkat edilmesi gereken güvenli çalışma yöntemleri hakkında da detaylı bilgiler verilirken, iş güvenliği kültürünün iş hayatının yanı sıra hayatın her alanındaki önemine de dikkat çekildi. .

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

SEDAŞ Şebeke Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Kocaeli Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Kulübü öğrencileri, SCADA merkezinde saha sürecinin, nasıl yönetildiğini görme fırsatını yakaladılar. SEDAŞ Şebeke Yönetimi Operatörleri’nin SCADA üzerinden tespit ettikleri arıza ve kesintilere en yakın ekibi kısa sürede nasıl yönlendirdiklerini izlediler. Bir mahalle veya sokağa elektrik enerjisi sağlayan Trafo ve şebekede herhangi bir sebeple arıza yaşanması durumunda, farklı bir şebeke unsurundan ve var olan alternatif hattan SCADA sistemi sayesinde kısa süre içerisinde enerji verilebilmesi için yapılan işlemleri ve yapılan tüm işlemlerin veri olarak kayıt altına alındığını bizzat yerinde görme imkanı buldular. Öğrenciler mesleki anlamda bilgilendirilmelerine ve eğitim gördükleri konularda kendilerinin ufkunu açan bu teknik geziye imkan sağlayan SEDAŞ yönetimine teşekkür ettiler.