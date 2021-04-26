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SEDAŞlı Çocuklar Sürdürülebilir Geleceği konuştu

23 Nisan’da SEDAŞ tarafından düzenlenen“ Sürdürülebilir Gelecek” başlıklı webinarda geleceğin mimarı çocuklarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konuşuldu.

SEDAŞlı Çocuklar Sürdürülebilir Geleceği konuştu

26 Nisan 2021 Pazartesi 09:55

COVID-19 salgını nedeniyle 23 Nisan coşkusu dijital platformlara taşındı. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,9 milyon aboneye enerji hizmeti sağlayan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin  (SEDAŞ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlediği webinarda;  çocuklar Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ve geleceğin dünyasını konuştu.

 

Çocukların Gelecek Hayalleri

 

Yoksullukla Mücadele’den İklim Eylemi ’ne kadar birçok konunun yer aldığı webinar öncesinde araştırma yapan çocuklar; bilgileriyle hayal dünyalarını birleştirerek geleceğe yönelik eylem planlarını ve önerilerini dile getirdi. Duyarlılıklarıyla dikkat çeken çocuklar; gelecekte yaşanabilir bir dünya yaratmak için sürdürülebilirlik amaçlarının birer temsilcisi oldu.

 

Çocukların gelişimini destekleyen webinar veliler tarafından da büyük ilgi gördü. Ebeveynler;  pandemi kısıtlamasına rağmen 23 Nisan heyecanının evlerinde hissedilmesine vesile olan ve çocukların yeni bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olan etkinlik için teşekkürlerini dile getirdiler.


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