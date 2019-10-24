Şef Rüzgar Sünbül, Cemil Meriç öğrencileriyle yemek yaptı

Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü Öğretim Görevlisi Rüzgar Sünbül, Cemil Meriç’in özel öğrencileri ile bir araya geldi.

Çeşitli televizyon programlarına aşçı olarak katılan ve aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü Öğretim Görevlisi Rüzgar Sünbül, Cemil Meriç’in özel öğrencileri ile bir araya geldi. Rüzgar Şef, özel öğrencilere yemeğin inceliklerini ve sanatını gösterdi. Öğrencilerin yemekleri yaparken yaşadığı heyecan ve mutluluğu ise görülmeye değerdi.

RÜZGAR SÜNBÜL CEMİL MERİÇ’TE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlıyor. Bu kapsamda etkinlikler düzenleyen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü Öğretim Görevlisi Rüzgar Sünbül’ü misafir etti.

KÖRİ SOSLU TAVUK HAZIRLADI

Çeşitli televizyon programlarına aşçı olarak katılan Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü Öğretim görevlisi Rüzgar Sünbül, Cemil Meriç’in özel öğrencileri ile birlikte Köri Soslu Tavuk ve Bulgur pilavı hazırladı. Öğrenciler yemekleri yaparken büyük bir keyif aldı.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

1980 Kadıköy doğumlu olan Şef Rüzgar Sünbül, farklı kültürleri ve farklı lezzetleri araştırma adına Almanya, Hollanda, İtalya, Roma, Çin, Fransa, Polonya gibi ülkeleri gezdi. Gezdiği ülkelerin lezzetlerini farklı menülerle birleştirip bir ivme kazanan Şef Rüzgar Sünbül, özel öğrencilere yemeğin inceliklerini ve sanatını gösterdi.











