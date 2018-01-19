SEKA Kağıt Müzesi öğrencileri bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi, müze ziyaretçilerini ağırlamanın yanı sıra eğlenceli ve eğitici etkinliklerle hizmet vermeye devam ediyor. Seka Kağıt Müzesi’nde gerçekleştirilen Kağıt Sanatları eğitimi ile çocuklar kağıdın dünyasını keşfediyor. Yeni kurulan ahşap atölyesi de katılımcılardan büyük ilgi görüyor. Okulların yarı yıl tatiline gireceği bugünlerde Kağıt Müzesi’ndeki kağıt sanatları ve ahşap atölyeleri öğrencileri, eğlenceli ve eğitici bir aktivitenin içine çekmeyi bekliyor. Seka Kağıt Müzesi’ndeki atölyeler yarı yıl tatilinde de öğrencilere hizmet verecek.

SEKA KAĞIT MÜZESİ ATÖLYELERİ

SEKA Kağıt Müzesi’nde öncelikle Kağıt Sanatları olmak üzere pek çok alanda eğitimler veriliyor. Bu atölyeler arasında; El Yapımı Kağıt Atölyesi, Damga ve Baskı Atölyesi, Sikke Basım Atölyesi, Origami – Krigami Atölyesi, Quilling Atölyesi, Makedo Atölyesi ve Kağıt Hamurundan Nesneler Atölyesi bulunuyor. Seka Kağıt Müzesi’nde bulunan atölyelere son olarak eklenen Ahşap Atölyesi de oldukça ilgi görüyor. Açıldığı günden beri atölyelerde randevu ile gelen gruplara ve bireysel başvuru ile yapılan atölye etkinliklerinde toplamda 3 bin 930 kişiye eğitim verildi.

EL YAPIMI KAĞIT ATÖLYESİ

El yapımı kağıt atölyesine gelen çocuklar, öncelikli olarak kağıt hamuru oluşum aşamalarına, yongalama işleminden geçirilen tomrukları ardından hollanderde hamur kıvamına gelmesini bizzat yapıp tanık oluyorlar. Sonrasında ise birebir işlemlerden geçirdikleri kağıdı üretip ardından kendi kağıtlarına, masalarda hazırlanmış olan boyalarla resim yapıyorlar. Akademi süresince yapılan resimler eğitim bitiminde sergilenecek.

ORİGAMİ ATÖLYESİ, DAMGA VE BASKI ATÖLYESİ

Origami Atölyesine gelen çocuklar, öncelikle Origaminin tarihçesi ve Turna kuşunun hikayesini öğreniyorlar. Ardından Akvaryum temalı Origami çalışmasını yapıyorlar. Damga ve baskı atölyesine gelen çocuklar, öncelikle Matbaa Salonu’nda, matbaanın tarihçesi dinliyorlar. Ardından Damga ve Baskı Atölyesine gidilerek masalarda öncesinde hazırlanmış olan baskı materyalleriyle, önceden hazırlanmış olan özdeyişlerin yer aldığı kutudan çocuklar kendi sözünü seçiyor. Seka Kağıt Müzesi Antetli kağıdına çocuklar bu yazıyı damga ve baskı tekniğiyle uyguluyorlar.

BAŞVURULAR ALINIYOR

Kağıt Hamurundan Nesneler Atölyesinde, çocuklar ilk olarak masalarında hazır olarak bulunan malzemeler yardımıyla hamur yapıyor. Ardından seçtikleri kalıplara hamurları döküyorlar. Ortaya çıkan nesne kurutularak, guaj boyayla boyanıp çocuklara hediye ediliyor. Origami ve Quilling atölyelerinde kağıt sanatıyla ilgili tasarımlar yapılıyor. Çocuklar, Ahşap Atölyesinde ise özel makine tezgâhlarında kendi ahşap tasarımlarını yapabilecekler. Programa katılım için 0262 332 5347no’lu telefondan bilgi alınabiliyor.