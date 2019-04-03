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EĞİTİM:
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Son yolculuğuna uğurlanıyor

Gebze'de öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Necmeddin Kuyucu binlerce eğitimcinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanıyor

Son yolculuğuna uğurlanıyor

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:31

 Dün Gebze'de Atatürk Anadolu Lisesi'nde F.Ç isimli öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu için bugün okulunda cenaze töreni düzenlendi. Acı olay nedeniyle okulların bugün tatil edildiği Gebze'de, eğitimcilere yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Gebze Eşref Bitlis Parkı'nda bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk EğitimSen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, sendikanın şube başkanları, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe sakinleri ve öğrencilerden oluşan binlerce kişi, öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun öldürüldüğü okula kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar 'Eğitimciye şiddete hayır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.


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