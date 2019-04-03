Son yolculuğuna uğurlanıyor

Dün Gebze'de Atatürk Anadolu Lisesi'nde F.Ç isimli öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu için bugün okulunda cenaze töreni düzenlendi. Acı olay nedeniyle okulların bugün tatil edildiği Gebze'de, eğitimcilere yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Gebze Eşref Bitlis Parkı'nda bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk EğitimSen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, sendikanın şube başkanları, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe sakinleri ve öğrencilerden oluşan binlerce kişi, öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun öldürüldüğü okula kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar 'Eğitimciye şiddete hayır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.