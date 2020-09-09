Sosyal medya kullanımı eğitimi

10 GÜN SÜRECEK
İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayan eğitim 10 gün sürecek ve birçok farklı konuda katılımcılara bilgi sunumu yapılacak. Bu kapsamda Sosyal Medyada Marka Belediye Olmak, Sosyal Medyada Marka Başkan Olmak, Sosyal Medya Stratejisi Oluşturmak – Amaç, Hedef ve Sonuç, YouTube – Video İçerik Oluşturma ve Yayılımı, Dijital Projeler ve Dijital Ödüller, Sosyal Medya İçerik Yönetimi, Influencer İletişimi, Sosyal Medya Takip, İzleme ve Kriz Yönetimi, Sosyal Medya Reklam Yönetimi ve Siber Güvenlik konuları üzerine eğitim verilecek.
SOSYAL MEDYA DİLİNİN ÖNEMİ
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte içinde bulunduğumuz çağda sosyal medya kullanımı oldukça yaygınlaştı. Birçok kurumda olduğu gibi belediyeler de insanlara ulaşmak ve vatandaşlar ile yakın temas kurmak için sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde kullanıyor. Belediyelerin bu iletişim kanalı ile insanlarla temas kurmasında doğru bir dil kullanması, vatandaş memnuniyeti acısından büyük önem taşıyor.