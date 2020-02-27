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EĞİTİM:
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Stajyerlere oryantasyon eğitimi

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Gebze Belediyesinde stajlarını yapan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi yapıldı.

Stajyerlere oryantasyon eğitimi

27 Şubat 2020 Perşembe 11:15

 Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Gebze Belediyesinde stajlarını yapan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi yapıldı. Beylikbağı Bilim sanat Merkezinde gerçekleşen eğitime katılan Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında öğrencilere eğitim ve iş hayatlarında başarılar diledi. Zamanın göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Çelik öğrencilere zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri öğüdünde bulundu. Daha sonra öğrencilere Gebze ve belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimin sonunda öğrencilere sinema filmi gösterimi gerçekleştirilerek film hakkında çıkarımlarda bulunuldu.

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