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Tarihte Yolculuk: Kazı Havuzu

Çocuk eğitim atölyesi ve gezici müze projesi ile dikkat çeken Kocaeli Müzesi eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor.

Tarihte Yolculuk: Kazı Havuzu

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:02

Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi bahçesine bir kazı havuzu yaptıklarını söyleyen Müze Müdürü Rıdvan Gölcük yeni proje ile ilgili şu bilgileri aktardı:“ Müze bahçemizde bir kazı havuzu oluşturduk. Çocuklar ve gençler arkeolog ve sanat tarihçisi abi ve ablaları ile beraber bir kazının nasıl yapıldığı konusunda bu havuzda beraber çalışacaklar. Dahası kazı havuzunda yer alan arkeolojik nesnelerin imitasyonlarına beraber ulaşacaklar. Sonrasında bir tarih yazımı yapacaklar; bu nesneler nedir? Kimlere ait? Nasıl kullanılmış olabilirler? gibi sorulara yanıt arayacaklar.  Yani burada müthiş bir keşif deneyimi yaşayacaklar. Onlarda 'merak' duygusunu uyandırmak hatta alevlendirmek istiyoruz. Bilgiye ulaşmanın yolu meraktan geçer. Evet, eminiz ki bu kazı havuzundan çıkan arkeolojiyi daha da sevecek, tarihi eseri, tarihi daha da sevecek. Tarihi eseri, tarihini seven bir çocukta ülkesini sevecektir, iyi bir yurttaş olacaktır”

DERS ZİLİ OLMAYAN BİR OKUL: KOCAELİ MÜZESİ

Geçmişte yaptıkları çalışmalara da değinen Gölcük, “Bildiğiniz üzere eğitim atölyesi çalışmalarına 2015 yılında başladık. Bugüne kadar gerek Müzede gerekse okullarda binlerce çocukla bir araya geldik. Başlangıçta Kocaeli Müzesi ‘Okul gibi’ diyorlardı, artık ‘gibinin’ fazla olduğunu düşünüyorum, ‘Kocaeli Müzesi ders zili olmayan bir okuldur.’” dedi.

SÜPER KAHRAMANLAR: BULAN KADIN VE ONARAN ADAM  

Çocuğunun karne gününde yaşadığı bir olayı paylaşan Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, “10 yaşındaki bir çocuk müze müdürü olmak istediğini söyledi, bir diğeri ‘keşke okulumuzda müze gibi olsa’ dedi. Bunlar müze olarak bizim temas etmeyi başardığımız çocuklar. Bulan Kadın ve Onaran Adam çocukların süper kahramanı oldular. Arkadaşlarımız, Zuhal Uykal ve Onur Çoban’ın buradaki katkıları çok büyük. Onlarla gurur duyuyorum”  dedi.  Eylül ayında tam olarak faaliyete geçeceği öğrenilen Kazı Havuzundan okullar randevu alarak ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

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