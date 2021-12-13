Tarımda Dijitalleşme İçin Önemli İş Birliği

Manisa'da üzüm rekoltesi ve bağ alanlarının “Uzaktan Algılama Teknolojisi”yle belirlenebilmesi ve dijital ortama aktarılabilmesi için Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirildi. Toplatıya Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen katıldı.





Manisa tarımında dijitalleşme adımlarının ele alındığı toplantıda GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Manisa bağ alanlarını ve üzüm rekoltesini belirlemenin yapılacak olan yeni çalışma ile uzaktan algılama teknolojisiyle mümkün olduğunu anlattı. “Uzaktan Algılama Teknolojisi”nin tarımda uygulanma alanlarıyla ilgili bilgilendirme yapan Kavzoğlu, “Bu teknoloji ile tarım ürünlerinin çeşitliliğinin belirlenmesi, gelişiminin takip edilmesi, hastalıkların tespit edilmesi, tarım alanlarının tespiti, rekolte ve verimlilik tahminleri, toprak yapısının analizi gibi konularda uydu görüntüleri ve insansız hava araçları yardımıyla, Manisa tarımının dijitalleşmesine katkı sağlayabiliriz. Bunun için hazırlanacak olan proje ile Ar-Ge yatırımları yapabilir ve sürdürülebilir bir şekilde bu projenin devamını sağlayabiliriz” diye konuştu.

Toplantıda GTÜ Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik ise İnsansız Hava Aracı teknolojileri ve yapay zeka yöntemlerinin füzyonu ile dijital tarım uygulamaları başlıklı sunumuyla “Uzaktan Algılama Sistemleri”nin teknolojik alt yapısı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sefercik ayrıca Manisa bağ alanları için yapmış olduğu çalışmayı paylaştı. GTÜ Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Çölkesen de mısır ile ilgili yürüttükleri dijitalleşme projesinden söz etti. Manisa’da Üzüm Rekoltesi ve Bağ Alanlarının “Uzaktan Algılama Teknolojisi”yle belirlenebilmesi için ilk adım olan toplantının ardından proje çalışılması kararı alındı.

Konuyla ilgili bilgi için; https://manisatb.org.tr/1793/ Haber/manisa-tariminda- dijitallesme-adimlari-atiliyor





