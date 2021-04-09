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TEI’den Mühendislik Eğitimine Destek

TEI – TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Gebze Teknik Üniversitesi’ne (GTÜ) yüksek başarımlı hesaplama alanında donanım ve yazılım desteğinde bulunacak.

TEI'den Mühendislik Eğitimine Destek

09 Nisan 2021 Cuma 18:35

Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından devam ettirilen, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek mühendislik gerektiren ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılacak olan Mühendislik Simülasyon Yazılım lisansı ile 240 çekirdekli “Yüksek Başarımlı Hesaplama” sistemi hibe edilecektir.


PROTOKOL İMZA TÖRENİ BUGÜN GTÜ’DE YAPILACAK

TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş ile GTÜ arasında yapılan iş birliği çerçevesinde,  Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI Finans ve Tedarik Direktörü Ercan Öztürk, TEI Bilişim Teknolojileri Müdürü M. Zahid Yüzügüldü’nün katılacağı hibe protokolü organizasyonu 12 Nisan 2021 Pazartesi günü, saat 11.00’de (Bugün)  GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde imza töreni düzenlenecek.

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