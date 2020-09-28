Ticari taksi sürücülerine Covid-19 eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle meslek gruplarına yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların günlük kullandığı taksi sürücülerine eğitim verildi.

EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, sıklıkla temas ettiği düşünülen yerlerde ve ön planda olan meslek gruplarına yönelik eğitimler veriyor. Daha önce berberler, kuaförler, okul kantinleri, anaokulu ve kreşler, emniyet müdürlüğü personellerine yönelik eğitimlerden sonra şimdi ticari taksiler ve taksi duraklarında Covid-19 tedbirleri kapsamında alınması gereken önlemler ile ilgili eğitim verildi.

TAKSİ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMDE

Tüm Türkiye’de Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler devam ederken Kocaeli’nde bulunan 1100 taksiciyi hedef alan eğitimler, vatandaşlarımızın ulaşım güvenliğini sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabilmesi için taksi şoförleri ve taksi duraklarında çalışan personele Covid-19 önlemleri ile ilgili eğitim verdi.

EĞİTİMLER KONGRE MERKEZİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitim birimince verilen eğitimler Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Taksi ve Taksi durakları personeline yönelik verilen eğitimlerin ilkine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya, taksi şoförleri ve taksi duraklarında çalışan personel katıldı.

ALINACAK ÖNLEMLER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği eğitimde; taksi şoförlerinin alması gereken tedbirler, müşterilerin alması gereken tedbirler, ticari taksiler ve duraklar için hijyen tedbirleri konularında detaylı eğitim verildi. Kurallara uyulmasının elzem olduğuna dikkat çeken eğitmenler, kurallara uyulmaması durumunda salgının kartopu gibi büyüyerek herkese yayılma riskinin arttırdığına dikkat çekti.

“TEMİZLİK, MESAFE VE MASKE ÖNEMLİ”

Eğitim sonunda kısa bir konuşma yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç; “Bugün taksiciler taksimetreleri açmayıp buraya geldiler. Demek ki bu konuya önem veriyorlar. Yaklaşık 6 aydır Covid-19 ile mücadele ediliyor. Maalesef bu hastalıktan dolayı birçok insanımız hastalandı ya da hayatını kaybetti. Kendimizi, ülkemizi ayakta tutmak için neler yapmalıyız, bunlar üstüne duracağız. Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu dönemi atlatacağız. Devletimiz zaten salgınla ilgili olarak gerekli araştırmaları yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğunu ifade eden Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası Başkanı Kemal Kaya; “‘Şehrimiz, ülkemizin önde gelen sanayi ve turizm kentlerinden biridir. Bu güzel ilimizin ulaşım hizmetini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına Büyükşehir Belediyemizden Covid-19 salgını tedbirleri konusunda eğitim talep ettik. Bizleri kırmadılar. Bu hizmeti sağlayan, emeği geçen herkese tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum’ dedi.













