TSE'den kalite eğitimi

Kurumsal Gelişim Dairesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından organize edilen “Toplam Kalite Eğitimleri” başladı. Toplam Kalite Eğitiminin, ilk aşamada;Fen İşleri, Ulaşım, Etüt ve Projeler Daireleri personellerine verilmesi planlanan eğitimler, ilerleyen dönemlerde tüm kurum çalışanlarına verilecek. 7 Hafta sürecek eğitimde; Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi, İç Tetkik Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Eğitimi konuları işlenecek.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen eğitim programının açılış konuşmasını Büyükşehir Genel Koordinatörü Adnan Bilgiç gerçekleştirdi. Bilgiç yaptığı konuşmada, “Toplam Kalite” felsefesinin önemi ve bu anlayışın benimsenmesi, uygulanması neticesinde elde edilecek başarıların neler olacağının altını çizdi. Açılış konuşması ile başlayan eğitim programı Eğitmen Fuat Özkök’ün interaktif sunumu ile devam etti. Eğitimler ilerleyen dönemlerde diğer birim personelleri için de gerçekleştirilecek.