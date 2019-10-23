TÜBİTAK BİLGEM’den GTÜ öğrencilerine çağrı: ‘Gelin birlikte çalışalım’

Yoğun katılımın gözlendiği etkinlikte BİLGEM’in proje yöneticileri ve uzmanlarından; Dr. Umut Tekin, Dr. Kaya Demir, Dr. Fatih Kahraman kriptoloji, görüntü kıymetlendirme, tümdevre tasarımı gibi bilişim teknolojileri alanında yürüttükleri projeleri anlattılar. Projelere öğrencileri dahil etmek istediklerini belirten yetkililer;” Sizleri paydaş olarak görüyoruz. BİLGEM çatısı altında ülkemizin ihtiyacı olan teknolojilerle ilgili Ar-Ge yapıyoruz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandılar.
TÜBİTAK BİLGEM
Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve milli çözümler üreten ulusal Ar-Ge merkezi olan BİLGEM, 40 yılı aşan bilgi birikimi, deneyimi ve 1800’ü aşan insan kaynağıyla uluslararası standartlarda bilimsel ve teknolojik araştırmalar gerçekleştiriyor.
Merkez bünyesinde yüzlerce proje yürütülüyor. Merkez; ileri elektronik, bilişim teknolojileri, kriptoloji, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, bilgi güvenliği, elektronik harp ve telekomünikasyon alanlarında bugüne kadar başarılı birçok projeye imza atan enstitülere sahip. Bu enstitüler: Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN), Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ve Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE).