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TÜBİTAK BİLGEM’den GTÜ öğrencilerine çağrı: ‘Gelin birlikte çalışalım’

TÜBİTAK BİLGEM - GTÜ Öğrencileri Buluşması 22 Ekim 2019 Salı günü Bilgisayar Mühendisliği Z23’te gerçekleşti. Yürütülen projelerden örnekler sunan BİLGEM’li yetkililer, paydaş olarak gördükleri öğrencileri çalışmalarına dahil etmek istediklerini belirterek birlikte çalışma önerisinde bulundular.

TÜBİTAK BİLGEM'den GTÜ öğrencilerine çağrı: ‘Gelin birlikte çalışalım'

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:34

TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) GTÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği öğrencileriyle, projelerinden haberdar etmek ve mezuniyetleri öncesi ve sonrası muhtemel iş birliği imkânlarını konuşmak üzere bir araya geldi. Düzenlenen tanıtım ve tanışma etkinliğinin devamı niteliğinde ayrıca BİLGEM’in Gebze yerleşkesine önümüzdeki günlerde teknik bir gezi gerçekleştirilecek. Gezi programında öğrencilerin ilgi alanına giren laboratuvarlar gezilecek ve yürütülen projelerin ekipleriyle bir araya gelinecek.

Yoğun katılımın gözlendiği etkinlikte BİLGEM’in proje yöneticileri ve uzmanlarından; Dr. Umut Tekin, Dr. Kaya Demir, Dr. Fatih Kahraman kriptoloji, görüntü kıymetlendirme, tümdevre tasarımı gibi bilişim teknolojileri alanında yürüttükleri projeleri anlattılar. Projelere öğrencileri dahil etmek istediklerini belirten yetkililer;” Sizleri paydaş olarak görüyoruz. BİLGEM çatısı altında ülkemizin ihtiyacı olan teknolojilerle ilgili Ar-Ge yapıyoruz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandılar.

TÜBİTAK BİLGEM

Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve milli çözümler üreten ulusal Ar-Ge merkezi olan BİLGEM, 40 yılı aşan bilgi birikimi, deneyimi ve 1800’ü aşan insan kaynağıyla uluslararası standartlarda bilimsel ve teknolojik araştırmalar gerçekleştiriyor.

Merkez bünyesinde yüzlerce proje yürütülüyor. Merkez; ileri elektronik, bilişim teknolojileri, kriptoloji, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, bilgi güvenliği, elektronik harp ve telekomünikasyon alanlarında bugüne kadar başarılı birçok projeye imza atan enstitülere sahip. Bu enstitüler: Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN), Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ve Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE).

 




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