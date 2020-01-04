TÜBİTAK MAM- SAHA elele!

Çalıştaya, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Osman Okur, Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fehmi Akgün, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Şerife Sarıoğlan, Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Alper Biber ve SAHA İstanbul Firmalarından yetkililer katılım sağladı.

AR-GE MERKEZİ SANAYİMİZİN EMRİNDE

Çalıştay, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’ın açılış konuşması ile başladı. Merkez Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan konuşmasında, “ Ar-Ge Merkezimizin her olanağını sanayicimize açığız. Uzmanlığımızla beraber altyapımızı gelip görebilirsiniz. Buradaki elemanlar sizin elemanlarınız, 1000 civarında Türkiye’nin en iyi Ar-Ge personelimiz var. Buradaki insan altyapısından yararlanmanızı ümit ediyorum.” dedi.

B2B GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİ

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş yaptığı değerlendirmede, TÜBİTAK MAM ile gerçekleştirilen teknoloji iş birliği çalıştayının her iki kurum için de oldukça faydalı olduğunu aktardı. Keleş "TÜBİTAK MAM geliştirmiş olduğu bilimsel ve teknolojik ürün, çözüm ve servisleri faydaya dönüştürme stratejisi çerçevesinde, kümelenmemiz üyeleri ile iş birliği yapmak istedi. Biz de SAHA İstanbul üyeleri arasında bir anket düzenledik ve merkezin iş birliğine açık hazır ürün, çözüm ve servislerinden hangileri ile ilgilendiklerini sorduk. İlgilenen firmalarımızın temsilcileri ile birlikte TÜBİTAK MAM ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaret ile hem üyelerimizin TÜBİTAK MAM’ı daha yakından tanımasını, hem de ilgilendikleri ürünler özelinde TÜBİTAK’ın uzman araştırmacılarının katılımıyla B2B görüşmeleri yapmalarını sağladık." değerlendirmesinde bulundu. Çalıştayda, Malzeme Enstitüsü, Enerji Enstitüsü ve Kimyasal Teknoloji Enstitüsü sunumları gerçekleştirilerek Enerji Enstitüsü, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü ve Malzeme Enstitüsü ziyaret edildi. SAHA İstanbul firmalarına TÜBİTAK MAM’ın yetenek ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi. Enstitü ziyaretleri sonrasında firmalar arasında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.