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TÜBİTAK MAM’da değişim!

Türkiye’nin göz bebeği kurumlarından TÜBİTAK MAM’da sessiz sedasız değişim yaşandı.

TÜBİTAK MAM'da değişim!

11 Ocak 2017 Çarşamba 09:30

 Türkiye’nin göz bebeği kurumlarından TÜBİTAK MAM’da sessiz sedasız değişim yaşandı. son yıllarda adeta Başkan dayanmayan MAM Başkanlığında yine bir değişim yaşandı. 1972’de kurulan ve Türkiye’nin araştırma, geliştirme ve inovasyon birikimine büyük katkı sağlayan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)’nin geçtiğimiz ay sessiz sedasız Başkanı değişti. Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu’nun yerine MAM Başkanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün danışmanlarından Pertev Cinalioğlu oldu. Böylece, Bakan Faruk Özlü’nün bir süredir dile getirdiği “TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılması” ile ilgili büyük bir adım atılmış oldu. Çalışmalarını Kocaeli’de TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde sürdüren TÜBİTAK MAM bünyesinde, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Gıda Enstitüsü, Kimya Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü ile Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü bulunuyor.

Samet KAHRAMAN


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