TÜBİTAK YARIŞMASINDA O OKUL TÜRKİYE 2.Sİ OLDU

TÜBİTAK tarafından düzenlenen ' 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Körfez Mesleki ve Terkin Anadolu Lisesi Türkiye 2. olarak; Kocaeli'nin gururu oldu. Düzenlenen yarışmaya 2 bin 615 farklı okuldan 19 bin 109 öğrencinin hazırladığı 14 bin 10 proje katıldı. Yarışma sonrasında Türkiye'nin en prestijli okullarını dahi geride bırakarak Türkiye 2. olan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Kocaeli'nin gururu olurken; okul idaresini, öğretmenleri ve velileri bir hayli sevindirdi. Lise Öğrencilerinin sosyal medyada sergiledikleri gösterişçi tüketim davranışlarının incelemek ve gösterişçi tüketiminin sergilenmesi azaltmaya yönelik farkındalık çalışmasını içeren proje, TÜBİTAK tarafından Türikye 2.s i olarak derecelendirildi. Yapılan yarışmalarda İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde ki okullar arasında bölge birincisi seçilerek Final'e yükselen Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yapılan final yarışmalarında da rakiplerini bir bir geçerek; Türkiye 2.si oldu. Birinciliği çok az bir farkla kaçırarak 2. olan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'nin en prestijli okullarını dahi geride bırakarak böyle bir derece elde etmesi; Kocaeli'nde büyük bir sevinç oluşturdu.