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EĞİTİM:
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TÜBİTAK YARIŞMASINDA O OKUL TÜRKİYE 2.Sİ OLDU

TÜBİTAK tarafından düzenlenen ' 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Körfez Mesleki ve Terkin Anadolu Lisesi Türkiye 2. olarak; Kocaeli'nin gururu oldu. Düzenlenen yarışmaya 2 bin 615 farklı okuldan 19 bin 109 öğrencinin hazırladığı 14 bin 10 proje katıldı. Yarışma sonrasında Türkiye'nin en prestijli okullarını dahi geride bırakarak Türkiye 2. olan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Kocaeli'nin gururu olurken; okul idaresini, öğretmenleri ve velileri bir hayli sevindirdi. Lise Öğrencilerinin sosyal medyada sergiledikleri gösterişçi tüketim davranışlarının incelemek ve gösterişçi tüketiminin sergilenmesi azaltmaya yönelik farkındalık çalışmasını içeren proje, TÜBİTAK tarafından Türikye 2.s i olarak derecelendirildi. Yapılan yarışmalarda İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde ki okullar arasında bölge birincisi seçilerek Final'e yükselen Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yapılan final yarışmalarında da rakiplerini bir bir geçerek; Türkiye 2.si oldu. Birinciliği çok az bir farkla kaçırarak 2. olan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'nin en prestijli okullarını dahi geride bırakarak böyle bir derece elde etmesi; Kocaeli'nde büyük bir sevinç oluşturdu.

TÜBİTAK YARIŞMASINDA O OKUL TÜRKİYE 2.Sİ OLDU

10 Haziran 2021 Perşembe 14:48

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Okula müdür olarak vazifeye başlamasından sonra adeta okulu tercih edilen okul konumuna getiren Harun Künü, elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, " Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yürütücülüğünü yaptığımız, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ve Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de dâhil olduğu projemiz Türkiye Finalinde ‘Değerler Eğitimi Alanında Türkiye 2. liği alarak bizleri onurlandırmıştır. Başarıda emeği geçen öğrencilerimiz Efe Vural’a, diğer okullarda eğitim alan öğrencilerimiz Mustafa Erdem Kılıç'a  ve Erva Yağmur Bülkeri' ile okulumuzda görevli danışman öğretmenimiz Volkan Alparslan Kılıç’a teşekkür ederiz. Alınan bu başarı Kocaeli'nin gururudur' dedi.

 

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