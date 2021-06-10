TÜBİTAK YARIŞMASINDA O OKUL TÜRKİYE 2.Sİ OLDU

'ÇOK MUTLU OLDUK'
Okula müdür olarak vazifeye başlamasından sonra adeta okulu tercih edilen okul konumuna getiren Harun Künü, elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, " Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yürütücülüğünü yaptığımız, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ve Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de dâhil olduğu projemiz Türkiye Finalinde ‘Değerler Eğitimi Alanında Türkiye 2. liği alarak bizleri onurlandırmıştır. Başarıda emeği geçen öğrencilerimiz Efe Vural’a, diğer okullarda eğitim alan öğrencilerimiz Mustafa Erdem Kılıç'a ve Erva Yağmur Bülkeri' ile okulumuzda görevli danışman öğretmenimiz Volkan Alparslan Kılıç’a teşekkür ederiz. Alınan bu başarı Kocaeli'nin gururudur' dedi.