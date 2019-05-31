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TÜGVA ile Yaz Okulu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği gençleri yaz ayını dolu dolu ve eğlenceli geçirmeleri için yaz okulu başlatıyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okullarında bir birinden farklı etkinliklerle öğrenciler hem eğlenecek hem de öğrenecek.

TÜGVA ile Yaz Okulu

31 Mayıs 2019 Cuma 09:51

Ortaokul Yaz Okulu’na katılacak ortaokullu öğrenciler; yapılacak olan spor etkinlikleriyle kendilerini daha zinde hissedecek, sosyal etkinlikler, kitap okuma ve zeka oyunları ile daha bilinçli birer birey haline gelecekler. Tüm bunlara ilave olarak yıl boyunca aldıkları eğitimlerini de tekrar etmiş olacaklar.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

 Yaz Okulu’na katılan ortaokullu öğrencilerin yapacağı sportif faaliyetlerden bazıları; Yüzme, binicilik, akıl ve zeka oyunları, ebru, hat, bocce, sokak oyunları, mini golf, futbol, voleybol, mangala, mas güreşi, satranç ve daha birçok eğlenceli faaliyetlerden yaz okuluna katılan tüm öğrenciler faydalanacak.
Sportif faaliyetlerimizin yanı sıra gençlerimizin manevi gelişimlerine katkı sağlayarak, bilgi birikimleri artacak.

HER ŞEY İDMANLI, BİLİNÇLİ VE EĞİTİMLİ BİR NESİL İÇİN

 Yaz Okulunda çeşitli yaş gruplarından ortaokullu öğrenciler bir araya gelerek değerler eğitimi kapsamında çocuklar Adab-ı Muaşeret, öncü şahsiyetler, ilmihal, Kuran-ı Kerim, Peygamberler tarihi, Siyer-i Nebi ve Ezber dersleri gerçekleştirilecek. Amaç sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda şuur kazandırmak, yeni dostluklar kurarak kardeşlik bağlarını güçlendirmek hedefleniyor.

BAŞVURU İÇİN

Kocaeli'nin tüm ilçelerinde 1 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 5 hafta boyunca öğrencilerin günlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçireceği bir program düzenlendi. Yaz okuluna başvurmak isteyen öğrenciler www.tugva.org adresinden veya TÜGVA İlçe Temsilciliklerinden yapabilirler.

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