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EĞİTİM:
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TÜGVA KOCAELİ’DE İCATHANE BAŞLIYOR

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen ve Ziraat Katılım’ın sponsor olduğu İcathane projesi TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliği bünyesinde Endüstriyel Tasarım, Kodlama ve Robotik alanlarında TÜGVA Tarihi Tren Garı Binası’nda eğitimlerine başlayacak.

TÜGVA KOCAELİ'DE İCATHANE BAŞLIYOR

24 Ekim 2019 Perşembe 17:23

 SON BAŞVURU 25 EKİM

 

Başvuru tarihleri 16 Ekim’de başlayan projenin son başvuru tarihi 25 Ekim Cuma günüdür. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin TÜGVA Kocaeli sosyal medya hesaplarında bulunan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ ATÖLYELER

Kodlama Atölyesi
Son yıllarda oldukça popüler olan kodlama eğitimi geleceğin teknolojik gelişmeleri için gerekli altyapının oluşturulmasında önem taşımaktadır. Öğrenciler bu atölyede Analiz Yapabilme, Problem Çözebilme, Algoritma Geliştirebilme yetileri kazanacaktır.

 

Robotik Atölyesi
Geleceğin teknolojileri arasında gösterilen robotik, günümüzde hızlı bir gelişim göstermektedir. Öğrenciler bu atölyede Mekanik, Elektronik, Kablosuz İletişim, Otonom Sistemler konularında becerilerini geliştireceklerdir.

 

Endüstriyel Tasarım Atölyesi
Teknolojinin hızlı gelişimi, üretimin hızlanmasını sağlamıştır. 3D yazıcıların icadıyla bu süreç ivme kazanarak üretim sistemlerini farklı bir boyuta taşımıştır. Bu önemli teknolojinin eğitim altyapısının oluşturulması adına öğrencilere 3D Yazıcılar ile Endüstriyel Tasarım ve Üretim eğitimi verilecektir

 

PROGRAM İÇERİĞİ

Tamamen ücretsiz olacak eğitimlerde kullanılacak materyalleri içeren “İcathane Eğitim Seti” öğrenci tarafından temin edilmelidir. Öğrenciler haftada 2 saat olacak şekilde 36 hafta boyunca  Kodlama, Endüstriyel Tasarım, Robotik alanlarında eğitim alacaklar. 36 haftalık eğitim sonunda eğitimlere katılım sağlayan her öğrenci eğitimleri sertifika ile tamamlayacak.

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