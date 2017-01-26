TÜGVA’da Eğitim Kampı Başladı!

“EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA”
Kış Eğitim ve Sosyal Etkinlik Kampı, yarıyıl tatili dönemi içerisinde vakıf binasında gerçekleşecek. Kitap okuma, yarışmalar, sohbetler, sportif faaliyetlerde okçuluk, münazara, eğitim ve seminer çerçevesinde gerçekleşen kamp da öğrenciler, vakıf binasında ki imkanlardan durmaksızın faydalanarak eğleniyor.
“GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ”
Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, “ TÜGVA değerleri içerisinde bizler, yeni nesil gençliğin şekillenmesi adına sosyal faaliyetler ve kamplar gerçekleştiriyoruz. TÜGVA’nın misyonu, gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel ve manevi gelişimlerini önemseyen; bu yaklaşımlarla düşünen, tasarlayan ve hayatlarına temas eden bir misyon ile kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve nitelikli insan oluşumuna katkı sağlamaktır. Bu anlayış içerisinde genç kardeşlerimizi kazanmak istiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, bundan eminiz. Bu kampın gerçekleşmesinde emeği olan Kadın ve Aile Koordinatörlüğümüze, hanım kardeşlerimize ve Ortaokul Koordinatörlüğümüze teşekkür ederim. ” diyerek çalışmalarının devam edeceğini belirtti.