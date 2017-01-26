TÜGVA’da Eğitim Kampı Başladı!

Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği Kadın ve Aile Koordinatörlüğü ve Ortaokul Koordinatörlüğü, eğitim ve eğlenceyi bir arada buluşturarak yeni bir kış eğitim ve sosyal etkinlik kampı gerçekleştiriyor.

TÜGVA Kocaeli Temsilciliği, kış dönemi eğitim ve sosyalleşme kampına başladı. Yarıyıl tatilinde başlayan kamp, ilk dönemin yükünü öğrencilerin üzerinden alıyor.Yarıyıl tatil dönemi içinde gerçekleşecek olan kış eğitim kampında, ortaokul ve liseli öğrenciler için karakter ve değerler eğitimini temel alan bir yaklaşımla öğrencilerin gönül dünyalarını zenginleştirerek, manevi hazinelerine yatırım yaparken, bir yandan da sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerle gençleri hem dünyevi hem de uhrevi olarak geleceğe hazır hale getirmeyi hedefliyor. 23 Ocak – 27 Ocak tarihleri arasında ortaokul, 30 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında ise liseli gençlere yönelik gerçekleşecek kış eğitim kampı, 60 öğrenci ve dört sınıfdan oluşuyor.



“EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA”



Kış Eğitim ve Sosyal Etkinlik Kampı, yarıyıl tatili dönemi içerisinde vakıf binasında gerçekleşecek. Kitap okuma, yarışmalar, sohbetler, sportif faaliyetlerde okçuluk, münazara, eğitim ve seminer çerçevesinde gerçekleşen kamp da öğrenciler, vakıf binasında ki imkanlardan durmaksızın faydalanarak eğleniyor.



“GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ”



Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, “ TÜGVA değerleri içerisinde bizler, yeni nesil gençliğin şekillenmesi adına sosyal faaliyetler ve kamplar gerçekleştiriyoruz. TÜGVA’nın misyonu, gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel ve manevi gelişimlerini önemseyen; bu yaklaşımlarla düşünen, tasarlayan ve hayatlarına temas eden bir misyon ile kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve nitelikli insan oluşumuna katkı sağlamaktır. Bu anlayış içerisinde genç kardeşlerimizi kazanmak istiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, bundan eminiz. Bu kampın gerçekleşmesinde emeği olan Kadın ve Aile Koordinatörlüğümüze, hanım kardeşlerimize ve Ortaokul Koordinatörlüğümüze teşekkür ederim. ” diyerek çalışmalarının devam edeceğini belirtti.