TÜMSİAD Gebze Eğitim Günleri

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şube’sinde MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı teknik desteğiyle sertifikalı olmak üzere Satış, Stratejik Pazarlama, Dijital Pazarlama, E-Ticaret, Finans ve Kurumsal İnovasyon Yönetimi eğitimleri yapıldı.

TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, üyelerimize yönelik yapılan toplantılarda ihtiyaç duyulan finans, satış, stratejik pazarlama, e-ticaret-dijital pazarlama ve kurumsal inovasyon konularında üyelerimizden gelen eğitim taleplerinin değerlendirildiğini ve bu amaçla TÜMSİAD Gebze Şubesi olarak MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın teknik desteği kapsamında bu eğitimleri yaptıklarını ifade etti. Bu eğitimlerle üyelerin ticari gayretleri, donanımlarının artırılması, bilgi ve kabiliyetlerinin daha etkin kullanılmasına ve en kısa zamanda ekonomik ve genel faydaya dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Başkan Korkmaz, üyelerimizin ticari gelişmişliğinin kazandırılması ve bunlara ilişkin çözümleri analiz edebilme becerisi ve yetkinliklerinin sağlanmasının öncelikli olarak esas alındığını belirtti.



Finans ve satış yönetimi eğitimi alanında uzman olan Eğitimci Prof.Dr.Nurullah Uçkun,finansal yönetim kapsamında bilanço,gelir tablosu,fon akım,özkaynak değişim, kâr dağıtım ve satışların maliyeti tablolarıyla ilgili eğitim verdi. Satış yönetimi eğitiminde ise,fiyatlandırma stratejileri,ileri satış ve pazarlama teknikleri,satış planlama ve bütçeleme ile satışta itirazları karşılama ve müzakere teknikleri üzerinde bilgilendirmelerde bulundu.



Kurumsal İnovasyon,Stratejik Pazarlama ile E-Ticaret ve Dijital Pazarlama eğitimleri alanlarında uzman olan Eğitimci Mustafa Oğuz bilgilendirmelerde bulundu.Eğitimci Oğuz, Kurumsal İnovasyon Yönetimi konusunda; Ar-Ge,inovasyon,yenilik konularını anlatırken,Stratejik Pazarlama Yönetimi konusunda; pazarlama ilkeleri,pazarlama alanları,modern pazarlama konuları,E-Ticaret ve Dijital Pazarlama konusunda ise; küresel gelişmeler,hedef kitleler,sektörün büyüklüğü ve gelişimi,online alışveriş eğilimleri,sosyal medya stratejileri konuları üzerinde eğitim verdi.



TÜMSİAD Gebze Şube’sinde yapılan eğitimlerin her biri 25’er kişi katılımlı ve 8’er saat olmak üzere 5 gün boyu sürdü.