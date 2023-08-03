Türkiye’de yalnızca iki üniversitede var

Türkiye'de sadece 2 üniversitede özel bireyler için Gölge Öğreticilik Programı olduğunu söyleyen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler için Gölge Öğreticilik Program Başkanı Öğr. Gör. Barış Tuncer, "Çok fazla gölge öğretici ihtiyacı bulunmakta ancak mezun sayısı az olduğu için kurumların gölge öğretici talebini karşılayamıyoruz. Birçok kurumun gölge öğretici talebi yılda yaklaşık 30 mezun verilmesinden dolayı karşılanamıyor" dedi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler için Gölge Öğreticilik Program Başkanı Öğr. Gör. Barış Tuncer, Türkiye’de yalnızca iki üniversitede bulunan ön lisans programı hakkında merak edilen soruları cevapladı. Tuncer, mezun olduktan sonra iş bulma olasılığının çok yüksek olduğu bu program ile ilgili, "Kurumlar üniversitemizden istihdam etmek için gölge öğretici talebinde bulunuyor. Çok fazla gölge öğretici ihtiyacı bulunmakta ancak mezun sayısı az olduğu için kurumların gölge öğretici talebini karşılayamıyoruz. Birçok kurumun gölge öğretici talebi yılda yaklaşık 30 mezun verilmesinden dolayı karşılanamıyor. Program bakım merkezli değil topluma uyum merkezli olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple amaç gölge öğretici ünvanı ile çalışacak destek elemanları yetiştirmek ve özel gereksinimli bireylerin bağımsız, toplumsal yaşama uyum sağlamış bireyler olmasına katkı sağlamaktır" diye konuştu.

"Gölge öğretmen, özel gereksinimli çocukları sosyal hayata hazırlayan kişidir"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme öğrencisi olan otizmli çocukların eğitiminde kolaylaştırıcı kişi (gölge öğreticilik) uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlatan Tuncer, "Gölge öğretici erken yıllarda, okul öncesi ve ilkokul döneminde, özel gereksinimli çocukla okulda ve evde akademik çalışmalarda bireysel olarak çalışan yardımcı öğretmen olarak tanımlanabilir. Gölge öğretmen, özel gereksinimli çocukları, gelişimleri için ihtiyaçları olan şekilde destekleyen ve onları sosyal hayata hazırlayan kişidir. Farklı öğrenme problemleri olan çocukların özelliklerini temel alarak onları destekler. Akademik becerilerin yanı sıra akranları ile sosyal etkileşimlerini, etkileşim kurmalarını sağlayacak sosyal davranışları anlamalarını ve uygun ortamlarda kullanmalarını destekler" şeklinde konuştu.

Gölge öğreticilik programında istihdam oranı yüksek

Engelliler için Gölge Öğreticilik Ön Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi veya ilgili özel kurumlarda istihdam edilebilme olanağına sahip oluyor. Ayrıca program mezunları özel gereksinimli bireylere yönelik vakıf ve derneklerde, aileler ile anlaşılması sonucu bireysel olarak ve yurt dışında çalışma fırsatı da bulabiliyor. Öte yandan gölge öğreticilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için ailenin isteği ile BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda sınıf içinde ve sınıf dışında kolaylaştırıcı kişi olarak sınıflarda çalışabilmesi MEB tarafından makam oluru yazısı ile uygun görülmüştür.

KOSTÜ’de Çift Anadal Programı (ÇAP) ücretsiz

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde (KOSTÜ) Engelliler için Gölge Öğreticilik Programı’nda öğrenim gören öğrenciler, gerekli başarı şartlarını sağladıkları taktirde anestezi, ilk ve acil yardım, ameliyathane hizmetleri, diyaliz, çocuk gelişimi, elektrikli ve hibrit taşıtlar, bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, fizyoterapi, tıbbi görüntüleme teknikleri, ağız ve diş sağlığı, tıbbi laboratuvar teknikleri, odyometri, optisyenlik, eczane hizmetleri programlarından istediklerini ücretsiz okuyarak çift diploma ile mezun olma imkanına da sahip oluyor. Engelliler için Gölge Öğreticilik Programı hakkında bilgi almak isteyen adaylar, 8 Ağustos’a kadar Tercih Tanıtım Günlerinde akademisyenler ve uzman tercih danışmanlarıyla görüşmek üzere Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin Başiskele’deki kampüsünü ziyaret edebiliyor.

Engelliler için Gölge Öğreticilik Programı'nın müfredatında ağırlıklı olarak özel bireylerin eğitimi ile ilgili uygulamalı davranış analizi, kavram ve beceri öğretimi, kaynaştırma derslerinin yanında çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, psikoloji, çocukları tanıma ve değerlendirme dersleri yer alıyor. Öğrenim süresi 2 yıl olan programından mezun olan adaylar Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olunması halinde Çocuk Gelişimi lisans programına geçiş yapabiliyor.

Programın amacı özel bireylerin yaşantılarını kolaylaştırmak

Gölge Öğreticilik Programı, özel bireylere ve ailelerine yönelik hazırlanan program. Gölge Öğreticilik Ön Lisans Programı ile yetersizliği olan özel gereksinimli bireylerin günlük hayatları kolaylaştırılırken, bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan kaynağı yetiştiriliyor. Programın amacı özel gereksinimli bireylerin yaşantılarını kolaylaştırmak, sosyal uyumlarına destek olmak, öz bakım becerilerini geliştirmek, rehabilitasyon ve eğitim süreçlerini destekleyecek profesyonel elemanları yetiştirmek.

İHA