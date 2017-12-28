2018 yılı Nisan ayında Katar’da Dünya Arapça Münazara Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olan Arapça Münazara dalında Türkiye birincisi Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Münazara Takım Öğrencileri, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ettiler.
Makamda gerçekleşen kabule; İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şenocak, Müdür Yardımcısı ve Münazara Koordinatörü Mehmet İnan, Okul Dernek Başkanı Şener İnce, Dernek üyesi Ayşe Gül, Okul Arapça Koordinatörü Esin Makaracı, Suriyeli Danışman Öğretmeni İman Summakieh, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Münazara Takım öğrencileri katıldılar.
Arapça Münazara dalında Türkiye birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, Sayın Valimize Katar’da düzenlenecek olan yarışmanın içeriği, şartları ve aşamaları hakkında bir süre bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Türkiye genelinde birinci olarak yurt dışında da Türkiye’yi temsil edecek olmalarından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu olduğunu belirten Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy; “İlk öncelikle kızlarımızı tebrik ediyorum. Okul müdürümüze, öğretmenlerimiz, dernek başkanımıza ve tabi ki onları destekleyen ailelerine teşekkür ediyoruz çünkü eğitimde başarının en önemli unsurlarından birisi de ailenin desteğidir. Ailelerin desteği en üst noktada olursa öğrencilerin de başarısı o derece daha üst noktalara doğru çıkar. Tabi ki okul yönetiminin, öğretmen arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin gayretleri de bunları tamamlayıcı unsurlarıdır. Bu yönüyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyen Sayın Valimiz, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Münazara Takım Öğrencilerini tebrik ederek, nisan ayında yapılacak olan yarışmada ülkemize güzel bir neticeyle dönmüş olmaları temennisinde bulundu ve başarılar diledi.