2018 yılı Nisan ayında Katar’da Dünya Arapça Münazara Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olan Arapça Münazara dalında Türkiye birincisi Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Münazara Takım Öğrencileri, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ettiler.

Makamda gerçekleşen kabule; İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şenocak, Müdür Yardımcısı ve Münazara Koordinatörü Mehmet İnan, Okul Dernek Başkanı Şener İnce, Dernek üyesi Ayşe Gül, Okul Arapça Koordinatörü Esin Makaracı, Suriyeli Danışman Öğretmeni İman Summakieh, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Münazara Takım öğrencileri katıldılar.

Arapça Münazara dalında Türkiye birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, Sayın Valimize Katar’da düzenlenecek olan yarışmanın içeriği, şartları ve aşamaları hakkında bir süre bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.