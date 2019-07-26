Ulaş, güzel sesi ile göz dolduruyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının bu yaz gençler için başlattığı Ev Becerileri Atölyesi aynı zamanda bir yetenek avcısı haline geldi. Atölyenin Dikiş Branşında eğitim alan 13 yaşındaki Ulaş, dikiş dikmeyi öğrenirken seslendirdiği şarkılarla KO-MEK’in gelecek vaat eden gençleri arasında olduğunu kanıtladı.

GENÇLERİN YAZ’I DAHA GÜZEL GEÇİYOR

Bilindiği gibi KO-MEK, Temmuz ayının başında 12-22 yaş arasındaki gençler için son derece faydalı bir eğitime imza attı. Yaz boyunca evde boşa vakit geçirmeye adeta dur diyen KO-MEK, hazırladığı Ev Becerileri Atölyesi Projesi ile gençleri hayata hazırlayan bir faaliyet başlattı. KO-MEK kurs merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen faaliyetlerde gençlere, Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, basit onarımlar ve seçmeli branşlarda eğitimler veriliyor.

MUSLUK MU AKITIYOR? SORUN DEĞİL, HALLEDERİZ

Ev Becerileri Atölyesi sadece bu faaliyetler ile sınırlı kalmıyor. Mutfak, Dikiş ve seçmeli branşların yanı sıra atölyede evde ihtiyaç duyulan basit onarımlara karşı nasıl müdahale edilebileceği de öğretiliyor. Bu çerçevede ampül ve damlayan musluk değiştirme, doğal gaz kombisinin su basıncı ile ilgili basit kontrollerin yapılması, kontrol kalemi, çekiç ve tornavida gibi basit el aletlerinin kullanımı konusunda bilgi veriliyor.

GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Ev Becerileri Atölyesi, gençlerin ilgisiyle dolup taşıyor. Gençler, KO-MEK’in bu önemli faaliyeti sayesinde yaz tatilini en faydalı şekilde geçirmenin ayrıcalığını yaşıyor. Ellerinden cep telefonlarını, bilgisayarları bırakan gençler, onun yerine dikiş dikmeyi, yemek pişirmeyi yani ilerde kendilerine hayatta gerekli olabilecek becerileri öğrenmeyi seçiyor.

ULAŞ’IN GÜZEL SESİ ATÖLYENİN NEŞESİ

Bu gençlerden biri de 13 yaşındaki Ulaş Topçu. Ulaş, yaz aylarını değerlendirmek için Ev Becerileri Atölyesi ’ne kayıt yaptırdı. Ablası ile birlikte eğitimlere katılan Ulaş, doğuştan getirdiği güzel bir yetenekle de arkadaşlarının beğenisini kazanmayı başardı. Son derece iyi bir sesi olan Ulaş, zaman zaman şarkılar söyleyerek derslerin daha da eğlenceli geçmesini sağlıyor. Ulaş’a en büyük destek ise KO-MEK kurs merkezindeki kursiyer teyzelerinden geliyor. Ulaş’ın şarkılarını dinleyen teyzeler onu alkışlarıyla yüreklendiriyor.

TAHİR AMCAMA TEŞEKKÜR EDERİM

Ev Becerileri Atölyesi’nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Ulaş, “Bu kurs sayesinde yaz aylarım hem eğlenceli hem de öğrenerek geçiyor. Ben spor yapmayı ve bir şeylerle uğraşırken şarkı söylemeyi seven biriyim. KO-MEK Ev Beceriler Atölyesi’nde dikiş dikmeyi öğrenirken şarkı söylüyorum. Sevdiğim şeyleri yapıyorum” dedi. Ulaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a sözü getirerek, “Tahir amcama bu kursu açtığı ve bizlere faydalı bilgiler öğrenmemizi sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.