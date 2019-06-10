UlaşımPark, 16 bin öğrenciye eğitim verdi

Tramvay, otobüs ve Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmesini yürütmekte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor. Bu kapsamda ‘’Toplu Ulaşım Kurallarını Öğreniyoruz’’ projesini hayata geçiren UlaşımPark, bu güne kadar toplamda 29 okul ve 16 bin 145 öğrenciye eğitim vererek gelecek nesillerin bilinçlendirilmesini sağladı.



TOPLU ULAŞIM KURALLARININ ÖNEMİ

UlaşımPark, verdiği eğitimlerde öğrencilere, toplu taşıma araçlarında yapmaları ve yapmamaları gereken davranışlar anlatıyor. Çocuklara eğitimde anlatılan konular; otobüs ve tramvayda ki nezaket kuralları, durakta bekleme, bisiklet kullanımı, Kocaeli kart, yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu yolculara öncelik sağlanması ve yer verilmesi, kent içi toplu ulaşım araçlarını kullanmanın önemi gibi konular anlatılıyor. Çocuklara eğitim sonunda anlatılan konulardan yaşanmış videolar gösterilerek verilen eğitimin pekişmesi sağlanıyor.

SEZONUN SON EĞİTİMİ HIZIR REİS OKULUNDA

Toplamda 16 Bin 145 öğrenciye eğitim veren UlaşımPark, 2018-2019 yılının son eğitimini Hızır Reis İlkokulu’nda gerçekleştirdi. UlaşımPark eğitim birimi, Hızır Reis İlkokulu’na giderek toplamda 400 öğrenciye eğitim verdi. Öğrenciler eğitimi dikkatle dinleyerek sunum sonunda eğitmenler tarafından izletilen videolara büyük ilgi gösterdi. Eğitim bitiminde öğrencilerin sorduğu sorular eğitmen tarafından teker teker cevaplandı. Soru-cevap bitiminden sonra tüm öğrencilere teşekkür eden UlaşımPark ekibi, salon çıkışında çocuklara rozet ve kitap hediye etti.

KOCAELİ’NDEKİ TÜM OKULLARA GİDİLECEK

İki eğitim-öğretim yılı boyunca devam eden proje kapsamında sezonun son eğitimini de veren UlaşımPark, ‘’Toplu Ulaşım Kurallarını Öğreniyoruz’’ projesi kapsamında Kocaeli’ndeki tüm okullara giderek eğitim vermeyi planlıyor. 2 yıl boyunca büyük bir yol kat eden UlaşımPark, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yeni okullara giderek eğitim vermeye devam edecek.