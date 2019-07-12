UlaşımPark’dan KPSS için ek sefer hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. , 14 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girecek öğrencilerin ulaşımında sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek. Pazar günü yapılacak olan KPSS sınavı dolayısıyla UlaşımPark; 13, 170, 175, 190, 300, 435, 530, 630,635, 640, 650, 710, 755 ve 10 numaralı hatlarla ek sefer hizmeti verecek.

UlaşımPark, KPSS’ye girecek vatandaşların ulaşım sorunu yaşamadan sınav yerlerine ulaşması için ek sefer hizmeti verecek.





EK SEFERLER RAHATLATACAK

KPSS sınavına girecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için UlaşımPark tarafından düzenlenen ek seferler, 14 Temmuz Pazar günü hizmet verecek. Alikahya’dan 08.30’da kalkacak olan 13 numaralı hat Yuvam Akarca, Dünya Bankası üzerinden Umuttepe’ye gidecek. Kirazyalı’dan saat 07.30 ve 08.15’de kalkacak olan 170 numaralı hat ise sırasıyla Yarımca, İzmit, Umuttepe güzergâhında hizmet verecek. Kirazlıyalı’dan 07.30 kalkış yapacak bir diğer 175 numaralı hat ise Çamlıtepe, İzmit güzergâhından Umuttepe’ye ulaşacak.

190, 300, 435, 530, 630 NUMARALI HATLAR

190 numaralı hat ise 08.00’da Hereke’den hareket ederek sırasıyla Yukarı Hereke, Aşağı Hereke, Körfez, İzmit üzerinden Umuttepe’ye gidecek. 300 numaralı hat 07.00’da Dilovası’ndan hareket ederek Körfez, İzmit güzergâhından Umuttepe’ye ulaşım sağlarken 435 numaralı hat da saat 07.30’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Garajı’ndan çıkış yapıp Çayırova, Gebze, İzmit üzerinden Umuttepe’ye ulaşacak. 530 numaralı hat, saat 07.30’da Gebze Teknik Üniversitesi’nden hareket ederek sırasıyla Darıca, Gebze, İzmit, Umuttepe güzergâhını izleyecek. 630 numaralı hat ise saat 07.30’da Yuvacık’tan hareket edip İzmit üzerinden Umuttepe’ye gidecek.

635, 640, 650, 710, 755, 10 NUMARALI HATLAR

Bir diğer ek sefer olan 635 numaralı hat saat 08.30’da Bahçecik’ten kalkarak İzmit, Umuttepe güzergâhını takip edecek. Döngel’den kalkacak 640 numaralı hat saat 08.00’de kalkacak ve İzmit üzerinden Umuttepe ulaşırken 650 numaralı hat da 07.40’da Havuzlubahçe’den kalkış yaparak İzmit üstünden Umuttepe’ye vatandaşları getirecek. 710 numaralı hat ise Gölcük’ten 08.00 ve 08.30’da kalkış yaparak İzmit üzerinden 750 numaralı hat da saat 07.30’da Karamürsel’den çıkış yaparak sırasıyla Gölcük, Başiskele güzergahı üzerinden Umuttepe ulaşacak. Son olarak Otogar’dan kalkan 10 numaralı hat da 08.00 ile 09.30 saatleri arasında 15 dakikada bir kalkacak ve KPSS’ye giren vatandaşları Umuttepe’ye götürecek.