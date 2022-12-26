Üniversiteler Bölgesel Ligi Basketbol Müsabakaları Şampiyonu GTÜ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde yapılan karşılaşmalarda GTÜ, ilk maçında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni 38-99, çeyrek finalde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni 19-71, yarı final maçında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknik Üniversitesi'ni 27-60, final maçında ise Mersin Üniversitesi'ni 54-56 yenerek şampiyon oldu.