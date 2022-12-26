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Üniversiteler Bölgesel Ligi Basketbol Müsabakaları Şampiyonu GTÜ

Üniversiteler Bölgesel Ligi Basketbol Müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayan GTÜ Basketbol Erkek Takımı, Süper Lig için elemelere katılacak.

Üniversiteler Bölgesel Ligi Basketbol Müsabakaları Şampiyonu GTÜ

26 Aralık 2022 Pazartesi 16:05


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu(TÜSF) tarafından düzenlenen, Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG),Üniversiteler Bölgesel Ligi Müsabakalarını Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Basketbol Erkek Takımı, şampiyon olarak tamamladı. GTÜ kazandığı şampiyonluk sonrası Süper Lig elemelerine girmeye hak kazandı. 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde yapılan karşılaşmalarda GTÜ, ilk maçında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni 38-99, çeyrek finalde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni 19-71, yarı final maçında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknik Üniversitesi'ni 27-60, final maçında ise Mersin Üniversitesi'ni 54-56 yenerek şampiyon oldu. 

GTÜ'den yapılan açıklamada "Sporcularımız ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesi yer aldı.
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