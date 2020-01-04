Urfalı çocuklardan Başkan Büyükakın’a teşekkür



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, KO-MEK Vefası ile yine son derece anlamlı bir iyilik hareketine imza attı. Bu defa kilometrelerce uzaktaki Urfa’dan gelen sese kulak veren KO-MEK, Vefa Hareketi ile minik kalplere dokundu. Kalemden, silgiye, okuma ve test kitaplarından, defterlere kadar yaklaşık 144 kalemden oluşan kırtasiye malzemesi özel olarak hazırlanarak bizzat KO-MEK yetkilileri tarafından talebin geldiği Urfa Ceylanpınar Gellegöç İlkokulu’na götürüldü. Kırtasiye malzemelerini alan Urfalı çocukların gözlerindeki sevinç ise görülmeye değerdi. Urfalı çocuklar, “Teşekkürler Tahir Amca” sözleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a sevgi mesajı gönderdi.

HERŞEY ÖĞRETMENİN MESEAJI İLE BAŞLADI

Urfa Ceylanpınar Gellegöç İlkokulu’nda görev yapan bir öğretmen, Kocaeli’nde yaşayan akrabasına, öğrencilerinin kırtasiye malzemesi eksiğinden bahsetti. Akrabasından KO-MEK ve Vefa Hareketi ile ilgili bilgi alan öğretmen, vakit kaybetmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne öğrencilerinin kırtasiye malzemesi ihtiyacı ile ilgili elektronik posta gönderdi.

ÖĞRETMENE ANINDA CEVAP: “GETİRİYORUZ”

Mesajın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ulaşması ile KO-MEK Vefa Hareketi devreye girdi. Urfalı Öğretmenin mesajına “Talebiniz alındı. Çocuklarımızın istedikleri kırtasiye malzemelerini bizzat biz getireceğiz” mesajı gönderildi.

42 KURS MERKEZİ’NDE HUMMALI ÇALIŞMA

KO-MEK’in 42 kurs merkezi vakit kaybetmen çalışmalara başlayarak Urfalı çocukların talep ettiği kırtasiye malzemelerini toplamaya başladı. Toplanan malzemeler daha sonra Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nde tek tek tasnif edilerek, kolilere yerleştirildi.

KOLİLER SEVGİ İLE DOLUP TAŞTI

Kırtasiye malzemelerinin tasnifi sırasında ortaya çıkan manzara ise herkesi duygulandırdı. Urfalı çocukların talebinin çok ötesinde yardımın geldiği gözlendi. Koliler yardım malzemeleri ile dolup taşarken KO-MEK Vefası, anlamıyla bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

144 KALEM MALZEME

Kırtasiye malzemeleri 114 kalemden oluştu. Silgiden, kaleme, test ve okuma kitaplarından, sözlüklere, her boy deftere ve hatta boyama kitaplarına kadar, bir çocuğun ihtiyaç duyabileceği her türlü kırtasiye malzemesi, yardım kolilerini doldurdu.

HAYDİ URFA’YA

Malzemelerin kolilere yerleştirmesinin ardından KO-MEK’e, 1150 km’lik Urfa yolu gözüktü. Kırtasiye malzemeleri bizzat Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından Urfa’ya, buradan da Gellegöç İlkokulunun bulunduğu Ceylanpınar ilçesine götürüldü.

TEŞEKKÜRLER TAHİR AMCA

Urfalı’lı çocuklar okullarının önüne yaklaşan ve üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amblemi bulunan yardım kamyonunu sevinçle karşıladı. Malzemeler vakit kaybetmeden sınıflara ulaştırılarak çocuklara dağıtıldı. Renkli kalemlerini, defterlerini sevinçle ellerine alan Urfalı minikler, isteklerini kırmayan ve seslerine kulak veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, “Teşekkürler Tahir Amca” sözleriyle mesaj gönderdi.





OKUL MÜDÜRÜNÜN MUTLULUĞU

Öte yandan Urfa Ceylanpınar Gellegöç İlkokulu Müdürü Furkan Özcan da okullarına gelen KO-MEK Vefası için başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere tüm KO-MEK ailesine teşekkür etti. Müdür Özcan, “Çocuklarımız bugün bu hediyelerle çok mutlu oldu. Bir çocuğun sesini kilometrelerce uzaktan duyan ve ona cevap veren Başkan Doç. Dr. Büyükakın’a ve KO-MEK Ailesine teşekkür ederiz” dedi.





KO-MEK VEFASI PROJESİ NEDİR?

KO-MEK Vefası, Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının en kıymetli yardım faaliyetleri içinde yer alıyor. Bu anlamlı hareket, KO-MEK Kurslarında eğitim gören kursiyerlerin bir anlamda aldıkları eğitimin zekatı anlamını taşıyor. KO-MEK Vefası, ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara, KO-MEK kursiyerleri tarafından imkanlar dahilinde dikilen ürünlerin gönderilmesi ve bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük onarımların yapılmasını içeriyor. KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen, gömlek, pantolon, elbise, perde, örtü ve nevresimler ihtiyaç sahibi kişi ve kurumlara gönderiliyor.