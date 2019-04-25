Uygulama Okulu protokolü imzalandı

Valilik makamında Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik arasında uygulama okulu iş birliği protokolü imzalandı.



Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, eğitimin niteliğini ve kalitesini daha üst noktalara taşıyabilmek için Kocaeli Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzaladıklarını söyledi.



Protokol kapsamında milli eğitimde ders veren öğretmenlerin eğitilmesi, okullarda kullanılan eğitim materyallerinin iyileştirilmesi ve farklı alanlarda eğitimin geliştirilmesinin planlandığını aktaran Vali Aksoy, protokolün Kocaeli’de eğitimin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacağını belirtti.



Protokolün Kocaeli'ye hayırlı olmasını dileyen Aksoy, "Kocaeli Üniversitemiz Türkiye’nin önemli üniversitelerinden birisi ve önemli bir birikime sahip. Bu birikimi milli eğitim teşkilatımızla kullanma adına bugün bu protokolle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kocaeli’de en önem verdiğimiz konuların başında eğitim geliyor." ifadelerini kullandı.



Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de üniversitelerin eğitim fakültelerinin en önemli görevlerinden bir tanesinin milli eğitimin sorumlu olduğu okullardaki eğitici kadroların ve öğrencilerin eğitim formasyonlarını üst düzeyde tutmak olduğunu vurguladı. Eğiticilerin eğitiminin kendileri için çok önemli bir alan olduğunu söyleyen Hülagü, “2023 ve 2071 vizyon projelerine alt yapı sağlaması amacıyla eğitim fakültelerimizin belirlemiş olduğu uygulama okullarında gerek ders içi gerek ders dışı etkinlikler, okul materyallerinin geliştirilmesi ve hazırlanması gibi birçok konuda iş birliklerimiz var.” diye konuştu.

AA