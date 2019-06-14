Vali Aksoy Karne Törenine Katıldı

Darıca Zeki Gezer Ortaokulunda düzenlenen törene; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Darıca Zeki Gezer Ortaokulu halkoyunları ekibinin karma folklor gösterisi ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Darıca Zeki Gezer Ortaokulu öğrencilerinin müzik dinletisinin ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy öğrencilere karnelerini dağıtarak, onları tebrik etti.

Vali Aksoy programda yaptığı konuşmalarında; “ 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcında Kocaeli olarak bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Bu projede seçeceğimiz okullardaki bütün öğrencilerin belirli bir alanda sosyal ve kültürel faaliyet içerisinde yer almalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla Eğitim-Öğretim yılı öncesinde ilgili arkadaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik ve Kocaeli genelinde her ilçemizde seçilecek pilot okullarla bu projeye başlangıç yapmak istedik. Bugün bu projenin başladığı bir okulun ortaya koyduğu performansı hep birlikte izledik. Çocuklarımızın normal eğitim öğretim görevlerinin yanında özellikle sporla, müzikle ve sanatla ilgilenmelerini sağlamak istedik. Öğrencilerimizden her biri bir müzik aleti çalabilmeli, bir spor dalıyla ilgilenebilmeli ve bir sanat dalıyla ilgilenebilmeli düşüncesiyle yola çıktık. Kocaeli genelinde 33 okulumuzda 22 bin 640 öğrencimiz bu proje kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirmekte. Bu yönüyle bu projede yer alan herkese teşekkür ediyorum.



Bugün karne günü. Kocaeli genelinde 395 bin 435 öğrencimiz karne alıyor. 1084 okulumuzda 25 bin 321 öğretmenimizle eğitim öğretim yılımızı tamamladık. Bundan sonra yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına başlıyoruz. Okullar tatil olsa da bizler bu anlamda çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye devam ediyoruz. Karne alan öğrencilerimizden beklentisi daha yüksek olan öğrencilerimiz olabilir. Velilerimizden öğrencisi daha düşük not aldığı için burukluk yaşayanlar olabilir. Velilerimizin Düşük not almalarının nedenlerini sorgulayıp, daha iyiye nasıl taşıyabiliriz düşüncesiyle okul yönetimi ve öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde hareket etmelerini istiyorum. Öğrencilerimizin, yazın dinlenmelerini, spor yapmalarını ve kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Bu eğitim öğretim yılında görev yapan, fedakarca çalışan tüm eğitimci ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diyen Vali Aksoy, konuşmalarının ardından öğrencilerle günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.