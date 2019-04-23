Vali Aksoy öğrencilerle buluştu

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Aksoy, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Aksoy, öğrencilere sadece derslerine çalışarak kendilerini sınırlandırmamaları gerektiğini tavsiye ederek, sporla, sanatla ve müzikle ilgilenmeleri gerektiğini vurguladı.

Vali Aksoy, öğrencilere valiliğin tanımı ve yerel yönetimlerin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi verdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Aksoy, "Baba olmak mı zor, vali olmak mı zor?" sorusuna, "Evet, ikisi de çok önemli. Ben de bir babayım, 24 yaşında üniversite okuyan bir oğlum var. Valilik bizim mesleğimiz ve işimiz. Valilik de çok önemli ve güzel bir görev. Ben de bu mesleğimi severek yapıyorum. Dolayısıyla her ikisi de güzel. Anne olmak da baba olmak da inşallah her birinize nasip olur." yanıtını verdi.

Etkinlik sonunda Vali Aksoy’a anaokulu öğrencileri tarafından çiçek takdim edildi. Aksoy, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.