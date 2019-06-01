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Vali Aksoy’dan Türkiye 1.lerine ödül

2019 Yılı Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Sınavında İlimizde Türkiye 1. si olan Öğrencilere, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından Teşekkür Belgesi ve Ödül Verildi

Vali Aksoy'dan Türkiye 1.lerine ödül

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:28

1 Haziran 2019 da gerçekleştirilen, 2019 Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Sınavında tüm soruları doğru yanıtlayıp, tam puan alan ilimizde Türkiye 1.si olan öğrencilerin  ödülleri ve teşekkür belgeleri Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından düzenlenen törenle verildi.

Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa; Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz,  İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavlarında tam puan alan öğrenciler, öğretmenler ve velileri katıldı.

Vali Aksoy yaptığı konuşmada; “Hedefimiz geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmektir. Her yıl bir önceki yıldan daha fazla nasıl başarılı oluruz diye gayret içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitimde çok önemli mesafeler alındı ama bunlar bizim için yeterli değil. Daha fazla neler yapabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu sınavda özellikle öğrencilerimizin yerleştirilmeleri bakımından bir belirleyici sınav ve bu sınavda başarı gösteren öğrencilerimiz tam puan alan öğrencilerimiz bizler için oldukça gurur verici.” dedi

Bu başarıyı gösteren öğrencileri ve ailelerini kutlayan vali Aksoy, “Aile desteği olmadan bu başarıyı yakalamak mümkün değil. Okul müdürlerimizi ve öğretmenlerimizi de kutluyorum. Onların gayreti olmazsa başarının bu noktada yakalanması mümkün değil. Hep birlikte el ele verildiğinde bu güzel sonuçların çıkabileceğini bugün burada görüyoruz” ifadelerini kullandı

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