Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı Mesajı

Bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı; Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç bölüm halinde gerçekleştirilecektir. 1. Oturum, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 te başlayacak ve 12.30’ da sona erecek, 2. Oturum 27 Haziran Pazar günü 10.15 te başlayacak ve 13.15’ de sona erecek ve 2.5 saatlik bir aradan sonra 3. Oturum Yabancı Dil Testi 15.45’te başlayıp 17.45’te sonlanacaktır.

Üniversite dönemi, gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatına yön veren en önemli süreçlerden birisidir. Küçük yaşlarda başlayan uzun eğitim maratonu, öğrencilerimizin hayalini kurduğu mesleğe kavuşturacak olan üniversite giriş sınavlarına kadar devam etmektedir.

Sınav süreci; gece gündüz demeden çalışan, hem okul derslerini hem de sınav telaşını bir arada götüren öğrencilerimiz ve onların her zaman destekçisi olan aileleri ve öğretmenleri için zor bir dönemdir. Öğrencilerimiz, bir yandan sınava sıkı bir şekilde hazırlanırken bir yandan da öğrenme sürecini direkt olarak etkileyen kaygı ve heyecanla baş etmeyi öğrenmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 27 Haziran 2021 Pazar günü 05.00 ile 19.00 saatleri arasında; YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

YKS’ye girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçe Nüfus Müdürlükleri; 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00 - 17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günüde 07.00 - 15.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

İlimiz genelinde sınav hizmeti verecek bütün binalarda her türlü sağlık, hijyen, güvenlik ve ulaşım konuları ile sınavların sükunet içinde geçmesini sağlayacak ve sınava giren çocuklarımızın dikkatini dağıtmasını engelleyecek her türlü tedbir Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımız tarafından alınmıştır.

Özellikle sınav merkezleri önünde bekleyecek Vatandaşlarımızdan ricamız, sosyal mesafeye dikkat ederek maskelerin doğru bir şekilde takılması ve gürültü yapacak, çocuklarımızın dikkatini dağıtacak hareketlerden uzak durmalarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan velilerimize, öğrencilerimizin yetişmesinde her türlü fedakarlığı üstlenen, emek veren çok değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, YKS’ ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi