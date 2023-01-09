Vatandaşlar istedi, suşi kursunun hazırlıkları tamamlandı

Milyonlarca kişinin ilgisini çeken Uzak Doğu mutfağı, KO-MEK’te de yer bulacak. 369 farklı branşta eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), eğitim modülüne yeni bir branş daha ekledi. KO-MEK, suşi kursunun açılışı için tüm hazırlıkları tamamladı.

Kursta Uzak Doğu mutfağı öğretilecek

Hafta içi akşam saatlerinde verilecek olan Uzak Doğu Mutfağı Suşi Branşı kursu, Yahya Kaptan KO-MEK kurs merkezinde açılacak. 62 saatlik planlanan eğitim, uzman eğitmen tarafından verilecek. Kursiyerler yıl boyunca Japon, Çin ve Tayland mutfağını yakından inceleyerek, öğrenme şansı yakalayacak. Hem tatlı ürünler hem de ana yemeklerin yapılacağı eğitim boyunca kursiyerler farklı lezzetleri tadarak öğrenebilecek. Uzak Doğu mutfağı kursunda özellikle popüler olan suşi yapımının yanı sıra birçok lezzet öğretilecek.

İHA