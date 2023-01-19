banner877
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Velilere karne uyarısı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği Uzman Doç. Dr. Tuğba Çobanoğlu, karne dolayısıyla velileri uyarıp, “Çocuğun karnesinde zayıf not varsa çok fazla çocukların üzerine gitmeden, büyük tepkiler vermeden konuşmak gerekiyor” dedi.

Velilere karne uyarısı

19 Ocak 2023 Perşembe 16:55

  Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği Uzman Doç. Dr. Tuğba Çobanoğlu, 20 Ocak günü okulların ara tatile girmesi ve karne dolayısıyla velileri uyarma konusunda açıklama yaptı. Karne dönemlerinde hem aile hem de çocukların heyecanlı olduklarını ifade eden Çobanoğlu, “Bazı çocuklar iyi yönde mutlular. ‘Tatile gireceğiz, gezeceğiz, çalıştığımızın karşılığını alacağız’ diye ara tatile mutlu giriyorlar. Bazı ailelerde de çocuklar biraz daha hüzünlü olabilirler” şeklinde konuştu. 
  Çobanoğlu, ailelere karne dönemi için uyarılarda da bulunup, “Çocuğun karnesinde zayıf not varsa çok fazla çocukların üzerine gitmeden, büyük tepkiler vermeden konuşmak gerekiyor. Çünkü çocuklarımız bizden çekinip, korktuklarında yalana başvurabiliyorlar, bizden uzaklaşıp, kötü alışkanlıklara yönelebiliyorlar. Bizim bu süreçte onlara destek olmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi. 
  Ailelerin çocuklarına karşı abartılı konuşma ve hareketlerden kaçınması gerektiğine dikkat çeken Çobanoğlu, “Geçen gün bir hastamız geldi. Babası, ‘Sen sınavda başarısız olursan tatilden itibaren seni sanayiye vereceğiz’ demiş. Bu çok kötü bir şey değil ama çocuklar bunu çok kötü bir şekilde algılıyorlar. Bunu bir ceza olarak algıladıkları için kaygı, korku, depresyon çok sık bir şekilde görülüyor. İşte o nedenle ailelerin tepkilerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Konuştuğumuz şeylere çok dikkat etmeliyiz çünkü çocuklar çok özel ve duygusaldır. O nedenle abartılı konuşmalar, hareketler yapmamalıyız” diye konuştu. 
  Çobanoğlu, zayıf gelen karne karşısında ailenin ‘Canın sağ olsun’ gibi ifadelerden de kaçınması gerektiğini ifade ederek, “Her türlü imkan sağlanmış ama çocuk hiçbir şekilde oturup çalışmamış, emek göstermemişse altta bir şey olabilir mi buna bakmak gerekiyor. Çocukta dikkat eksikliği ya da davranışlarıyla alakalı bir problemi olabilir. O açıdan da bir uzman görüşü almak uygun olur” dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
SağlıkKarne
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinden Cam Sanatı Atölyesine Ziyaret Kocaeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinden Cam Sanatı...
Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsünün temeli yarın atılacak Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsünün temeli...
Türkiye’de ilk kez Kocaeli Üniversitesi’nde üretildi Türkiye’de ilk kez Kocaeli Üniversitesi’nde...
Pandemi döneminde başladı, evinin ardiyesini atölyeye çevirdi Pandemi döneminde başladı, evinin ardiyesini atölyeye...
Bilgievleri'nden 22 bin öğrenci faydalandı Bilgievleri'nden 22 bin öğrenci faydalandı
Bu akademi gençlerin gözdesi oldu Bu akademi gençlerin gözdesi oldu
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Kocaeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinden...
Kocaeli Halk Eğitim Merkezi Müdürleri tarafından, Gebze Halk Eğitim Merkezi Cam Sanatı Eğitim atölyesine...

Haberi Oku