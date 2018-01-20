Yarıyıl tatilinde Bilgievlerindeyiz

Büyükşehir Bilgievleri, yarı yıl tatilinde öğrencileri için birbirinden eğlenceli ve eğitici bir tatil programı hazırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgievleri, yarıyıl tatilinde öğrencilerini yalnız bırakmayacak. Bilgievlerinde bu nedenle kapsamlı bir tatil programı hazırlandı. Öğrencilerin yarı tatilini eğlenerek ve öğrenek geçirmeleri için akıl ve zeka oyunlarından, el sanatları ve tasarımına, eğlenceli oyunlardan, sportif etkinliklere kadar bir çok alanda etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca Değerler Eğitimi yarıyıl tatili boyunca devam edecek.

TÜM BİLGİEVİ ÖĞRENCİLERİ KATILABİLECEK

Yarıyıl tatilinde gerçekleştirilecek olan etkinliklere tüm Bilgievi öğrencileri katılabilecek. Etkinlikler hafta içi 09,00-18.00; hafta sonu ise 09.00-17.00 arasında yapılacak.