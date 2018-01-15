banner328
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yazarlık Atölyesi’nde dersler sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından açılan “Yazarlık Atölyesi” kursunda dersler ikinci haftasında Gazeteci Süleyman Özışık ve Haber Türk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş eğitmenliğinde gerçekleşti.

Yazarlık Atölyesi'nde dersler sürüyor

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:36

Gebze Belediyesi tarafından açılan “Yazarlık Atölyesi” kursunda dersler ikinci haftasında Gazeteci Süleyman Özışık ve Haber Türk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş eğitmenliğinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta başlayan “Yazarlı Atölyesi” kursu yeni katılımcılarıyla 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan nikah salonunda gerçekleşti. Kursiyerlere nasıl iyi bir yazar olunacağına dair bilgilerini paylaşan ve önerilerde bulunan Özışık ve Ateş; iyi yazı yazabilmenin çok okumaktan geçtiğini söylediler. İyi yazı yazan insanın ayrıca iyide konuşacağını ifade eden Özışık ve Ateş, “Kendimize güveneceğiz ve biz buyuz diyeceğiz, kendimiz karşı tarafa kabul ettireceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anne Baba Eğitimleri sona erdi Anne Baba Eğitimleri sona erdi
Okur-yazar buluşmasında görkemli final Okur-yazar buluşmasında görkemli final
Eğlenerek Meslekleri Öğrendiler Eğlenerek Meslekleri Öğrendiler
İngilizce Münazara “Let´s Debate 2“ yarışması İngilizce Münazara “Let´s Debate 2“ yarışması
1144 Öğrenci Ter Döktü 1144 Öğrenci Ter Döktü
Gebze'de yazarlık atölyesi Gebze'de yazarlık atölyesi
Yukarı Çık

banner337

banner330

Anne Baba Eğitimleri sona erdi
Darıca Belediyesi Bilgi Evleri’nde velilere yönelik 01 kasım 2017 tarihinde başlayan anne baba okulu eğitimleri...

Haberi Oku