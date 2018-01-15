Yazarlık Atölyesi’nde dersler sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından açılan “Yazarlık Atölyesi” kursunda dersler ikinci haftasında Gazeteci Süleyman Özışık ve Haber Türk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş eğitmenliğinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta başlayan “Yazarlı Atölyesi” kursu yeni katılımcılarıyla 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan nikah salonunda gerçekleşti. Kursiyerlere nasıl iyi bir yazar olunacağına dair bilgilerini paylaşan ve önerilerde bulunan Özışık ve Ateş; iyi yazı yazabilmenin çok okumaktan geçtiğini söylediler. İyi yazı yazan insanın ayrıca iyide konuşacağını ifade eden Özışık ve Ateş, “Kendimize güveneceğiz ve biz buyuz diyeceğiz, kendimiz karşı tarafa kabul ettireceğiz” dedi.