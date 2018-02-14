Yazarlık Atölyesi’nde İlk Kur Tamamlandı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayat geçirilen Yazarlık Atölyesi’nde ilk kur tamamlandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:06