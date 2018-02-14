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Yazarlık Atölyesi’nde İlk Kur Tamamlandı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayat geçirilen Yazarlık Atölyesi’nde ilk kur tamamlandı.

Yazarlık Atölyesi'nde İlk Kur Tamamlandı

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:06


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayat geçirilen Yazarlık Atölyesi’nde ilk kur tamamlandı. Gazeteci Süleyman Özışık ve Haber Türk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş’in eğitmenliğinde gerçekleşen eğitimlerde ilk kurun son dersi işlendi. Kursiyerlerin ‘terör konusunu’ işledikleri yazılarını okuduğu derste, Gazeteci Süleyman Özışık kursiyerlere yazılarını daha iyi hale nasıl getirebilecekleri konusunda deneyimlerini aktardı. Oldukça başarılı yazılar olduğunu ifade eden Özışık, “İlerleyen dönemlerde bu kursiyerler içerisinden çok iyi kalemler çıkacak” dedi. Kursiyerlere 6 haftalık dönem sonunda kendilerinde hissettikleri değişimleri paylaşmalarını isteyen Haber Türk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş ,“Kendinizi farkına varın ve kendi kişiliğinizi yüksek sesle ifade edin. İsminiz yüksek sesle ve kendinize güvenerek söylemeyi asla unutmayın. Unutmayın insanların size nasıl davranacaklarını kendiniz belirlersiniz” dedi.
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