Yazarlık Atölyesi’nde söz sırası katılımcılarda

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gazeteci Süleyman Özışık, Haber Türk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş’in nezaretinde gerçekleşen Yazarlık Atölyesi’nin dördüncü haftasında söz sırası kursiyerlerdeydi. 6 haftalık kurs döneminin dördüncü haftasında kursiyerler kendi yazıldıkları, ‘vatan’ konulu denemeleri sesli bir şekilde okudu. Süleyman Özışık denemelerle ilgili kursiyerlerle kendi deneyimlerini paylaşırken önerilerde bulundu. Veyis Ateş’te kursiyerlerden herhangi, bir konuyu sahnede anlatmalarını istedi. Daha sonra kursiyerlerden anlatılan konunun anlatım biçimi ile ilgili eleştirileri aldı, konu daha iyi nasıl anlatılırdı birlikte tartıştı.